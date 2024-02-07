Командующий дивизией Сил обороны Эстонии Вейко-Велло Пальм в интервью порталу err, напомнил, что во всем НАТО действует принцип: один шаг через границу и получишь по носу. По его словам, Нарву будут защищать точно так же, как защищали бы Таллинн, Курессааре или Капа-Кохила.
Командующий дивизией Сил обороны: Нарву защищать удобно
На вопрос, с какого момента потенциальный враг получит отпор, Вейко-Велло Пальм ответил, что "НАТО заявила, что мы будем защищать территорию НАТО с первого дюйма или сантиметра. Нарва и есть первый дюйм".
- Конечно, как у эстонских солдат, у нас нет выбора. Мы будем защищать Нарву точно так же, как мы защищали бы Таллинн, Курессааре или Капа-Кохила, - подтвердил он.
По словам командующего дивизией Сил обороны, Нарва уже много раз доказывала, что является очень удобным для обороны местом на карте.
- Я бы сказал, что хорошо защищать всю Эстонию. Стоит защищать. Где бы ни прошла линия фронта, там обязательно будет эстонский солдат, а рядом с ним союзник. С военной точки зрения Северо-Восток Эстонии уже был местом очень важных сражений во Второй мировой войне, и во Второй мировой войне у обороняющихся было преимущество. Там не прошли.
И хотя, по его словам, сегодня местность другая, но с военной точки зрения обороняться на крайних восточных рубежах удобно. "В конце концов, у нас нет выбора. Это наше эстонское государство. Почему мы должны оставлять без защиты, например, Нарву? Какова логика того, что мы первым делом оставим Нарву? Почему? Это не кажется разумным. Это все-таки Эстония", - добавил Пальм.
- Мы никогда - и вполне обоснованно - не доверяли полностью своему соседу. Единственная причина существования наших Сил обороны - это защита Эстонии от Российской Федерации в случае необходимости. Поэтому такое внезапное нападение просто немыслимо. Все наши разведывательные службы следят за деятельностью Российской Федерации. Благодаря предупреждению у нас будет время. Сможем ли мы правильно использовать это время - другой вопрос, но я могу заверить, что у нас есть планы на такой случай, - добавил Пальм.
В то же время, по мнению командующего дивизией Сил обороны, в ближайшее время на новую войну Россия не решится.
- Внезапное нападение предполагает выполнение пунктов, о которых публично заявил командующий Силами обороны. Во-первых, Российская Федерация должна, так сказать, избавиться от войны с Украиной. Она должна высвободить достаточное количество своих вооруженных сил. На это потребуется время. Во-вторых, она должна в определенной степени восстановить свою собственную военную мощь, как в качественном, так и в количественном отношении. Это также потребует времени. Оценки здесь расходятся, но это точно не произойдет за несколько недель. На это уйдут месяцы или даже годы. В-третьих, для отвлечения внимания в мире должно произойти что-то очень значительное, пандемия, какой-то очень крупный военный конфликт в другом месте. В-четвертых, что-то должно произойти у нас: очень сильный раскол в эстонском обществе или что-то в этом роде, что очень сильно подорвет функционирование нашего государства. В таком случае появятся все нужные факторы. Думаю, мы все заметим. Но, опять же, неожиданность всегда относительна. Когда люди, которые сталкиваются с этим каждый день, говорят о неожиданности, речь идет скорее о неделях предупреждения. В таком случае мы, конечно, покинем свои места дислокации в мирное время и реализуем наши военные планы, но какие именно, я, конечно, не скажу, - сказал Пальм.