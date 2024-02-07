Командующий дивизией Сил обороны: Нарву защищать удобно

- Внезапное нападение предполагает выполнение пунктов, о которых публично заявил командующий Силами обороны. Во-первых, Российская Федерация должна, так сказать, избавиться от войны с Украиной. Она должна высвободить достаточное количество своих вооруженных сил. На это потребуется время. Во-вторых, она должна в определенной степени восстановить свою собственную военную мощь, как в качественном, так и в количественном отношении. Это также потребует времени. Оценки здесь расходятся, но это точно не произойдет за несколько недель. На это уйдут месяцы или даже годы. В-третьих, для отвлечения внимания в мире должно произойти что-то очень значительное, пандемия, какой-то очень крупный военный конфликт в другом месте. В-четвертых, что-то должно произойти у нас: очень сильный раскол в эстонском обществе или что-то в этом роде, что очень сильно подорвет функционирование нашего государства. В таком случае появятся все нужные факторы. Думаю, мы все заметим. Но, опять же, неожиданность всегда относительна. Когда люди, которые сталкиваются с этим каждый день, говорят о неожиданности, речь идет скорее о неделях предупреждения. В таком случае мы, конечно, покинем свои места дислокации в мирное время и реализуем наши военные планы, но какие именно, я, конечно, не скажу, - сказал Пальм.