Марк Герасименко: Надежды для работников Ида-Вирумаа, тревожные времена для безработных

Да, НДС тоже увеличился в начале года, но, по крайней мере по январским данным, потребительские цены за последний год выросли на 5 процентов, так что повышение минимальной зарплаты с лихвой компенсирует произошедшее в течение года снижение покупательной способности.

К сожалению, не все вести позитивны. Если получатель минимальной заработной платы может быть уверен, что его зарплата в ближайшие годы увеличится еще больше, то почти 8000 человек на востоке не имеют такой уверенности. А именно, речь идет об официально зарегистрированных безработных в нашей стране.

По состоянию на начало февраля уровень зарегистрированной безработицы в Ида-Вирумаа достиг 14,1 процента и по-прежнему является самым высоким в Эстонии, еще только в Валгамаа уровень безработицы превышает 10 процентов. Вакансий мало и найти новую работу сложно.

Да, в начале года увеличилось и пособие по безработице, которое является основным источником дохода для большого количества людей. Однако это пособие позорно мало - оно составляет 31-кратную дневную ставку и равно всего 362,70 евро.

Министр экономики Тийт Рийсало ("Eesti 200") хочет со следующего года объединить компенсацию по страхованию от безработицы и пособие по безработице с учетом текущей зарплаты человека, лишившегося работы по инициативе работодателя. В результате запланированной реформы максимальный срок получения пособия будет сокращен с девяти месяцев до шести.