Первый месяц нового года прошел с противоречивыми вестями. С одной стороны, многие работники Ида-Вирумаа в начале февраля получили существенную прибавку к зарплате. С другой стороны, послания министра экономики тем жителям страны, которые, к сожалению, не имеют работы, не обнадеживают.
Марк Герасименко: Надежды для работников Ида-Вирумаа, тревожные времена для безработных
По требованию социал-демократов, в заключенное в апреле коалиционное соглашение был включен пункт, предусматривающий приравнивание минимальной заработной платы к 50 процентам средней заработной платы к 2027 году. Позже на основе коалиционного соглашения государство, профсоюзы и работодатели заключили соглашение об ускоренном повышении минимальной зарплаты.
Если в прошлом году минимальная заработная плата не составляла даже 40 процентов средней заработной платы, то в этом году это соотношение выросло до 42 процентов средней заработной платы, а ускоренное повышение минимальной заработной платы продолжится до 2027 года. Вместо прежних 725 евро все работодатели обязаны платить постоянным работникам 820 евро в месяц. Это самое быстрое повышение минимальной зарплаты в новейшей истории Эстонии.
На практике это означает, что уже в начале февраля на счет человека, получающего минимальную заработную плату, поступило на 73 евро 26 центов больше, чем в начале января - рост составляет более 10 процентов! Расчет справедлив при условии, что работник присоединился ко второй пенсионной ступени, те, кто не присоединился, получат на свой счет на несколько евро больше, но различия незначительны.
Почему это послание особенно полезно для Ида-Вирумаа? Ответ прост: ни для кого не секрет, что в Ида-Вирумаа самая большая доля получателей минимальной зарплаты среди всех уездов Эстонии. Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства социальных дел в 2021 году и завершенному в Тартуском университете, примерно 15 процентов работников в Ида-Вирумаа получают минимальную зарплату, что, очевидно, является самым большим показателем среди всех уездов.
Да, НДС тоже увеличился в начале года, но, по крайней мере по январским данным, потребительские цены за последний год выросли на 5 процентов, так что повышение минимальной зарплаты с лихвой компенсирует произошедшее в течение года снижение покупательной способности.
К сожалению, не все вести позитивны. Если получатель минимальной заработной платы может быть уверен, что его зарплата в ближайшие годы увеличится еще больше, то почти 8000 человек на востоке не имеют такой уверенности. А именно, речь идет об официально зарегистрированных безработных в нашей стране.
По состоянию на начало февраля уровень зарегистрированной безработицы в Ида-Вирумаа достиг 14,1 процента и по-прежнему является самым высоким в Эстонии, еще только в Валгамаа уровень безработицы превышает 10 процентов. Вакансий мало и найти новую работу сложно.
Да, в начале года увеличилось и пособие по безработице, которое является основным источником дохода для большого количества людей. Однако это пособие позорно мало - оно составляет 31-кратную дневную ставку и равно всего 362,70 евро.
Министр экономики Тийт Рийсало ("Eesti 200") хочет со следующего года объединить компенсацию по страхованию от безработицы и пособие по безработице с учетом текущей зарплаты человека, лишившегося работы по инициативе работодателя. В результате запланированной реформы максимальный срок получения пособия будет сокращен с девяти месяцев до шести.
Несмотря на слова министра о мотивации людей к выходу на новую работу, цель реформы не имеет ничего общего с заботой о людях, ее цель - экономия средств госбюджета. В частности, Минэкономики хочет прекратить выделение денег в кассу по безработице для выплаты пособий по безработице, а в будущем все пособия и льготы, предоставляемые безработным, должны финансироваться за счет страховых взносов по безработице.
Означает ли это, что в будущем государство будет поддерживать безработных в течение периода, на треть короче нынешнего?
К счастью, такое решение пока не принято. В согласованной осенью правительством стратегии госбюджета есть предложение увеличить размер взносов по страхованию от безработицы для работника и работодателя, что позволило бы полностью покрыть потерю средств, предназначенных для выплаты пособий по безработице от государства.
"По состоянию на начало февраля уровень зарегистрированной безработицы в Ида-Вирумаа достиг 14,1 процента и по-прежнему является самым высоким в Эстонии".
Марк Герасименко, член комиссии по уставу и программе СДПЭ, студент-экономист
Однако министр экономики Рийсало и министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) почему-то не хотят ничего слышать о согласованном изменении налогов и предпочитают говорить о жесткой экономии за счет самых слабых, то есть безработных.
Как социал-демократ, я говорю, что такая реформа была бы крайне безответственной. Если расходы и доходы государства не соответствуют друг другу, то, прежде чем покушаться и на без того убогие социальные выплаты, можно было бы подумать об увеличении доходов государства.
Лично я с удовольствием бы со своей зарплаты платил этот несчастный процент по страхованию от безработицы в большем объеме, если бы мог быть уверен, что в случае потери работы я получу адекватную помощь от государства на мои же собранные деньги.
И в конце концов, если вам не нравится повышение платежей по страхованию от безработицы, всегда можно обсудить другие альтернативы повышения налогов вместо урезания социальных пособий. Либо прогрессивный подоходный налог, либо классический корпоративный подоходный налог. Кстати, Эстония - единственная страна Евросоюза, у которой нет ни одного из этих налогов. Неудивительно, что нам всегда не хватает денег для выполнения основных задач государства, одна из важнейших из которых - социальная защита.
Однако я не буду заканчивать рассказ на мрачной ноте. Я уверен, что министры и депутаты из числа социал-демократов встанут на защиту прав и благополучия безработных, и план министра экономики в нынешнем виде не пройдет. Ничего еще окончательно не решено.