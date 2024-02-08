ОБРАЗОВАНИЕ ⟩ Кристина Каллас: "К счастью, нет ощущения, что кто-то работает против перехода"

- На встрече мы рассмотрели все задачи. 1 сентября первые и четвертые классы перейдут на эстонский язык обучения, но в этот же день вступят в силу языковые требования для всех учителей вместе с квалификационными требованиями. Это означает, что те учителя, которые продолжают преподавать на русском языке, теперь должны подтвердить владение языком на уровне B2. Если у них его нет, они не смогут продолжать работу в школе, - пояснила Кристина Каллас.