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ОБРАЗОВАНИЕ ⟩ Кристина Каллас: "К счастью, нет ощущения, что кто-то работает против перехода"

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Марис Тоомель, Кристина Каллас, Яан Тоотс и Хенри Казело обсуждают в Йыхвиском волостном управлении переход на обучение на эстонском языке.
Марис Тоомель, Кристина Каллас, Яан Тоотс и Хенри Казело обсуждают в Йыхвиском волостном управлении переход на обучение на эстонском языке. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В понедельник министр образования и науки Кристина Каллас начала регулярные встречи с руководителями самоуправлений Ида-Вирумаа, чтобы дать общий обзор того, как продвигается переход к обучению на эстонском языке.

- На встрече мы рассмотрели все задачи. 1 сентября первые и четвертые классы перейдут на эстонский язык обучения, но в этот же день вступят в силу языковые требования для всех учителей вместе с квалификационными требованиями. Это означает, что те учителя, которые продолжают преподавать на русском языке, теперь должны подтвердить владение языком на уровне B2. Если у них его нет, они не смогут продолжать работу в школе, - пояснила Кристина Каллас.

Сегодня в эстонских школах и детских садах 1800 учителей не соответствуют языковым требованиям. Им не хватает необходимого уровня - С1 или В2, в зависимости от должности, которую они занимают в школе или детском саду. "Большинство из них находятся в Таллинне, но довольно значительное количество воспитателей детских садов, не соответствующих языковым требованиям, есть и в Ида-Вирумаа. Большинство из них сейчас проходят языковые курсы", - заявила министр.

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