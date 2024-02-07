Министерство иностранных дел России вызвало временных поверенных в странах Балтии в Москве в связи с отсутствием должной реакции властей Латвии, Литвы и Эстонии на неоднократные обращения российской стороны обеспечить безопасность на выборах президента РФ в марте этого года, говорится в сообщении на сайте ведомства.
От Эстонии потребовали обеспечить право граждан РФ проголосовать в выборах
Как заявил российский МИД, "создание трудностей при проведении выборов вызовет серьезный протест среди российских граждан, проживающих в этих странах, поскольку это нарушает их конституционные права".
"Потребовали в связи с этим, чтобы власти Латвии, Литвы и Эстонии предприняли все необходимые шаги по обеспечению безопасности избирателей, а также сотрудников посольств Российской Федерации в период голосования", - говорится в заявлении.
МИД указал, что продолжит добиваться исполнения странами Балтии своих обязательств и в случае продолжения саботажа будет действовать решительно в двустороннем контексте и в международных структурах, возлагая ответственность на власти стран Балтии за такую позицию.