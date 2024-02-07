Годовщину независимости традиционно встретят в Нарве на рассвете

Как говорится на официальной странице города, праздничная церемония поднятия государственного флага на территории Северного двора Нарвского замка намечена на 7:20.

В 8:30 состоится возложение венков к монументу в память об Освободительной войне на Гарнизонном кладбище. Бесплатный автобус отправится в 8:05 от Петровской площади.

С 8:00 до 11:30 пройдет экскурсия "Барочные символы и мифы Нарвы" на выставке "Незабытый город" в Нарвском музее.

С 9:00 до 12:00 праздновать 106-ю годовщину Эстонской Республики будут в Нарвской художественной резиденции.

С 10:00 до 14:00 в спортивном центре Äkkeküla состоится Нарвский лыжный заезд.

А в Доме культуры "Ругодив" в 15:00 начнется IV Международный фестиваль талантов "Magic fest Narva 2024".