ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Решение с горьким привкусом

Если на праздник приглашаются группы детей только из половины уездов, а другие нет, то это неизбежно вызывает разочарование, которое главный постановщик Хелена-Мариана Рейманн, исходя из самых лучших побуждений при построении своих планов, вероятно, не могла предвидеть и предчувствовать. Видимо, не могла этого сделать и конкурсная комиссия, выбравшая постановщика.

В Ида-Вирумаа, где эстонцы являются этническим меньшинством, особенно чувствительно, что они остаются в стороне. Народный танец был здесь на протяжении десятилетий, даже в годы оккупации, являясь одним из основных способов сохранения эстонской культуры. Здешние эстонские школы имеют очень давнюю традицию проведения праздников народных танцев, и участие в общереспубликанском празднике танца - большое событие. Через народный танец постепенно приблизились к эстонской культуре и дети, обучающиеся в русских школах, для которых первый большой совместный танец на стадионе "Калев" в Таллинне - бесценный опыт, которого нет ни в одном учебнике или рабочей тетради.

Исключение детей из Ида-Вирумаа и ряда других уездов из общего праздника танца 2025 года действительно вызывает горькие чувства, но, будем надеяться, не сведет на нет желание как детей, так и их учителей заниматься народными танцами в будущем.

Подтверждение того, что народный танец в Ида-Вирумаа пользуется большим уважением, можно будет получить уже в ближайшую субботу, когда в шахтном музее в Кохтла-Нымме пройдет зимний праздник танца. Хотя это праздник взрослых, там, в отличие от праздника танца 2025 года, приветствуются и выступления детских коллективов из Ида-Вирумаа.