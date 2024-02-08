"Мы решили, что предоставим и кивиылиской школе возможность участвовать в совместных вступительных тестах как государственной школе. Но в долгосрочной перспективе гимназии, где менее 100 учеников, - это то место, где школьную сеть надо сузить", - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.
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ОБРАЗОВАНИЕ ⟩ Изменение позиции министерства по Кивиыли ничего не изменит для Тойлаской гимназии
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