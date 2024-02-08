ОБРАЗОВАНИЕ ⟩ Изменение позиции министерства по Кивиыли ничего не изменит для Тойлаской гимназии

- На мой взгляд, в Нарве теперь несколько эстонских гнезд. В том числе и Нарвская гимназия, где еще есть и частичное обучение на русском языке, но которая очень сильно связана с сетью государственных школ. Образование на эстонском языке в Нарве дается уже давно, правда, с подъемами и спадами. Теперь оно в Нарве вполне жизнеспособно. Есть очень сильное ощущение, что для основного и гимназического образования на эстонском языке создана прочная среда.