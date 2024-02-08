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ОБРАЗОВАНИЕ ⟩ Изменение позиции министерства по Кивиыли ничего не изменит для Тойлаской гимназии

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Министр образования и науки Кристина Каллас.
Министр образования и науки Кристина Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Мы решили, что предоставим и кивиылиской школе возможность участвовать в совместных вступительных тестах как государственной школе. Но в долгосрочной перспективе гимназии, где менее 100 учеников, - это то место, где школьную сеть надо сузить", - сказала министр образования и науки Кристина Каллас.

- Ваш визит в Ида-Вирумаа начался в понедельник с открытия недавно построенного здания Нарвской эстонской госгимназии. Какое впечатление произвело эстонское гнездо в приграничном городе?

- На мой взгляд, в Нарве теперь несколько эстонских гнезд. В том числе и Нарвская гимназия, где еще есть и частичное обучение на русском языке, но которая очень сильно связана с сетью государственных школ. Образование на эстонском языке в Нарве дается уже давно, правда, с подъемами и спадами. Теперь оно в Нарве вполне жизнеспособно. Есть очень сильное ощущение, что для основного и гимназического образования на эстонском языке создана прочная среда.

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