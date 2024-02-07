На старт Алутагузеского марафона выйдет победитель королевской гонки "Васалоппет"

По словам организатора марафона Роберта Пеэтса, Хёльгорд связался с ним по электронной почте, чтобы узнать, состоится ли Алутагузеский марафон и какие у нас снежные условия. "Поскольку у нас со снегом очень хорошо и приличная трасса, он зарегистрировался", - сказал Пеэтс.