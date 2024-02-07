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На старт Алутагузеского марафона выйдет победитель королевской гонки "Васалоппет"

Эрик Гамзеев
, журналист
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По словам Стиана Хёльгорда, ему интересно и весело попробовать себя в соревнованиях там, где он еще не бывал.
По словам Стиана Хёльгорда, ему интересно и весело попробовать себя в соревнованиях там, где он еще не бывал. Фото: Erakogu

На проводимом в субботу Алутагузеском марафоне стартует также норвежец Стиан Хёльгорд, выигравший королевский 90-километровый марафон "Васалоппет" в 2017 году и до сих пор входящий в число лучших в мире лыжников-марафонцев.

По словам организатора марафона Роберта Пеэтса, Хёльгорд связался с ним по электронной почте, чтобы узнать, состоится ли Алутагузеский марафон и какие у нас снежные условия. "Поскольку у нас со снегом очень хорошо и приличная трасса, он зарегистрировался", - сказал Пеэтс.

Стиан Хёльгорд рассказал, что искал альтернативу 50-километровому марафону "Йизерская 50" в Чехии, который был отменен из-за плохих снежных условий. "Я просмотрел календарь, и соревнование в Алутагузе показалось мне наиболее интересным. Кроме того, здорово попробовать новые гонки в новых местах, а в Эстонии, похоже, хорошо умеют организовывать лыжные гонки", - сказал Хёльгорд.

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