На старт Алутагузеского марафона выйдет победитель королевской гонки "Васалоппет"

На проводимом в субботу Алутагузеском марафоне стартует также норвежец Стиан Хёльгорд, выигравший королевский 90-километровый марафон "Васалоппет" в 2017 году и до сих пор входящий в число лучших в мире лыжников-марафонцев.
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По словам организатора марафона Роберта Пеэтса, Хёльгорд связался с ним по электронной почте, чтобы узнать, состоится ли Алутагузеский марафон и какие у нас снежные условия. "Поскольку у нас со снегом очень хорошо и приличная трасса, он зарегистрировался", - сказал Пеэтс.