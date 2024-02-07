Работодателей планируют избавить от обязанности взыскивать долги по запросу судебных исполнителей

Согласно действующему Кодексу исполнительного производства, работодатель по сути оказывает услуги по взысканию долга судебному приставу на основании акта о взыскании заработной платы. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс для работодателя: он должен рассчитать, какую часть заработной платы работника необходимо удержать, и произвести перечисления в правильных суммах на расчетные счета правильных судебных приставов. Поэтому работодателю приходится иметь дело с обязательствами, не связанными с бизнесом и на выполнение которых он не может повлиять сам.

Палата неоднократно обращала внимание Минюста на проблему увеличения нагрузки и расходов работодателей в связи с исполнением закона о взыскании заработной платы, но, к сожалению, эта важная для компаний проблема и возможные пути ее решения не дошли до минюста.

Палата предложила в рамках намерения развития проанализировать проблему, связанную с исполнением закона о взыскании заработной платы, рассмотреть различные варианты решения этой проблемы, а затем включить подходящее решение в законопроект о внесении изменений в Исполнительно-процессуальный кодекс. По мнению палаты, подходящим решением является такое решение, которое позволит существенно снизить нагрузку и издержки работодателей в связи с исполнением закона о взыскании заработной платы, или, альтернативно, работодателю будут возмещены соответствующие расходы.