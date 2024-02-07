Минюст намерен разработать законопроект о внесении изменений в Кодекс исполнительного производства (КИП), целью которого является устранение узких мест исполнительного производства. Торгово-промышленная палата обратила отдельное внимание, на проблему, касающуюся исполнения закона о взыскании заработной платы.
Работодателей планируют избавить от обязанности взыскивать долги по запросу судебных исполнителей
Согласно действующему Кодексу исполнительного производства, работодатель по сути оказывает услуги по взысканию долга судебному приставу на основании акта о взыскании заработной платы. Это достаточно сложный и трудоемкий процесс для работодателя: он должен рассчитать, какую часть заработной платы работника необходимо удержать, и произвести перечисления в правильных суммах на расчетные счета правильных судебных приставов. Поэтому работодателю приходится иметь дело с обязательствами, не связанными с бизнесом и на выполнение которых он не может повлиять сам.
Палата неоднократно обращала внимание Минюста на проблему увеличения нагрузки и расходов работодателей в связи с исполнением закона о взыскании заработной платы, но, к сожалению, эта важная для компаний проблема и возможные пути ее решения не дошли до минюста.
Палата предложила в рамках намерения развития проанализировать проблему, связанную с исполнением закона о взыскании заработной платы, рассмотреть различные варианты решения этой проблемы, а затем включить подходящее решение в законопроект о внесении изменений в Исполнительно-процессуальный кодекс. По мнению палаты, подходящим решением является такое решение, которое позволит существенно снизить нагрузку и издержки работодателей в связи с исполнением закона о взыскании заработной платы, или, альтернативно, работодателю будут возмещены соответствующие расходы.