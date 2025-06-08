Исследование: В Ида-Вирумаа мало кто​ готовится к летним расходам

Обычно люди тратят больше летом, чем в другие времена года. Однако исследование Norstat, заказанное LHV в мае, показало, что только 13% жителей Ида-Вирумаа планируют отдельный летний бюджет или буфер сбережений. 34% респондентов думают заранее, но не составляют отдельный бюджет, а целых 53% жителей Ида-Вирумаа действуют совершенно спонтанно и вообще не составляют финансовых планов.

Исследование также показало, что каждый третий (37%) житель Ида-Вирумаа откладывает свои сбережения и инвестиции каждое лето или некоторые летние периоды.

По словам Нелли Янсон, руководителя сообщества инвесторов LHV, стоит заранее подготовиться к периодам, требующим более высоких расходов. «Понятно, что летом больше обычного тратится на развлечения — будь то концерты, походы в рестораны или путешествия. Даже более частые встречи с друзьями на заднем дворе и планирование совместных вечеров с барбекю могут существенно повлиять на семейный бюджет», — сказала Янсон. Начало лета также связано с различными выпускными, которые давят на кошелек и на которые разумно заранее откладывать деньги.