Нарва купит дорожную фрезу за 21 тысячу евро

- Мы приняли решение, что найдем деньги из резервного фонда для приобретения дорожной фрезы, которая будет обрабатывать городские тротуары - только их. Автомобильные дороги у нас чистые", - рассказал мэр Нарвы Яан Тоотс.

Дорожная фреза устанавливается позади трактора и может использоваться для дробления льда на дорогах и тротуарах. Предполагается, что она начнет работать на нарвских тротуарах уже с конца февраля.

Издание отмечает, что в январе число зарегистрированных в ЭМО травм, полученных нарвитянами в результате падений на скользких тротуарах, стало рекордным: 313 случаев, что втрое больше, чем в прошлом году.