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Президент отметил наградами шестерых идавирусцев

Эрик Гамзеев Эрик Калда
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Маре Роозилехт призналась в среду утром в своем кабинете, что была удивлена и шокирована, когда узнала, что президент наградил ее орденом.
Маре Роозилехт призналась в среду утром в своем кабинете, что была удивлена и шокирована, когда узнала, что президент наградил ее орденом. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В преддверии годовщины Эстонской Республики президент Алар Карис поблагодарит нескольких отличившихся идавирусцев за то, что они делают жизнь в Эстонии лучше, и вручит им награды.

Государственные награды от президента в этом году получит 151 человек

Нынче в годовщину республики 151 человек получит государственные награды из рук президента Алара Кариса.

В предисловии к опубликованному в среду решению о награждениях государственными знаками отличия президент Карис отметил, что в канун Дня независимости Эстонская Республика выражает свою наивысшую признательность вручением государственных знаков отличия людям, чья повседневная работа добавляет все новые кирпичики в стену заботливости, внимательности и защищенности Эстонии.

Президент подчеркнул, что "всех их объединяет верность принципам, на которые мы хотим видеть опирающейся Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание".

- Это не шутка? - такова была первая реакция директора Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Маре Роозилехт, когда "Северное побережье" сообщило ей, что президент Алар Карис удостоил ее государственной награды за содействие образовательной жизни Ида-Вирумаа - ордена Белой звезды четвертой степени.

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