В преддверии годовщины Эстонской Республики президент Алар Карис поблагодарит нескольких отличившихся идавирусцев за то, что они делают жизнь в Эстонии лучше, и вручит им награды.
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Президент отметил наградами шестерых идавирусцев
Государственные награды от президента в этом году получит 151 человек
Нынче в годовщину республики 151 человек получит государственные награды из рук президента Алара Кариса.
В предисловии к опубликованному в среду решению о награждениях государственными знаками отличия президент Карис отметил, что в канун Дня независимости Эстонская Республика выражает свою наивысшую признательность вручением государственных знаков отличия людям, чья повседневная работа добавляет все новые кирпичики в стену заботливости, внимательности и защищенности Эстонии.
Президент подчеркнул, что "всех их объединяет верность принципам, на которые мы хотим видеть опирающейся Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание".