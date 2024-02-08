Президент отметил наградами шестерых идавирусцев

Государственные награды от президента в этом году получит 151 человек

Нынче в годовщину республики 151 человек получит государственные награды из рук президента Алара Кариса.

В предисловии к опубликованному в среду решению о награждениях государственными знаками отличия президент Карис отметил, что в канун Дня независимости Эстонская Республика выражает свою наивысшую признательность вручением государственных знаков отличия людям, чья повседневная работа добавляет все новые кирпичики в стену заботливости, внимательности и защищенности Эстонии.

Президент подчеркнул, что "всех их объединяет верность принципам, на которые мы хотим видеть опирающейся Эстонию: демократия, справедливость, мудрость, последовательность, доброта, предприимчивость, понимание".