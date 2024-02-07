Минобразования и Языковой департамент проверят всех директоров и завучей нарвских школ и детсадов

Министр образования и науки Кристина Каллас 29 января издала распоряжение, согласно которому 21 февраля начинается административный надзор над образовательными учреждениями города Нарва на предмет соответствия их директоров и завучей квалификационным требованиям. Речь идет о руководителях восьми общеобразовательных школ и тринадцати детских садов Нарвы.

За проведение необходимых для надзора действий будут отвечать руководители и эксперты нескольких отделов Министерства образования и науки, а также привлекут в качестве эксперта руководителя отдела надзора из Языкового департамента.

Предстоящий надзор не связан с какой-либо конкретной жалобой, но связан с предстоящим переходом на эстоноязычное обучение, о чем сообщил в ответ на запрос "Северного побережья" Ингар Дуболазов, руководящий в Министерстве образования и науки названным переходом.

По словам министерского чиновника, в ходе надзора будут исследоваться документы, подтверждающие высшее образование руководителя, документы, подтверждающие знание им эстонского языка, а также, при необходимости, свидетельства, на основании которых оценивалась управленческая компетентность проверяемого. Проконтролируют, соответствует ли представленное в этих документах требованиям, вытекающим из правовых актов.

Дуболазов также напомнил, что министерство в течение многих лет проводит надзоры, чтобы контролировать, как учреждения образования и содержащие их самоуправления или организации следуют требованиям правовых актов для перехода на эстоноязычное обучение. Проверка в Нарве - часть этого процесса.

- К настоящему времени требования действуют уже достаточно давно, чтобы у всех учебных заведений и их держателей была возможность привести свою деятельность в соответствие с ними, и поэтому вполне разумно проверить это сейчас, - уверен Дуболазов.