Нарвские виадуки год от года ветшают, состояние одного близко к критическому

В плохом состоянии находится транспортный виадук на нарвском проспекте Креэнхольми, построенный в начале 90-х. Этому сооружению требуется, как показала проведенная в 2019 году экспертиза, большой ремонт, и в первую очередь нужно отремонтировать швы боковых устоев, а также привести в порядок водоотводы. Сейчас состояние кренгольмского виадука таково, что для переправы через него специализированного груженого транспорта cитуация должна оцениваться в каждом конкретном случае.

Однако в самом плохом состоянии пребывает более старый виадук через железную дорогу, находящийся на нарвской улице Раху, на промышленной западной окраине. Экспертиза показала, что для сохранения несущей способности конструкции нужен большой ремонт или с ним сравнимое по цене строительство нового виадука. Без отлагательств надо заменить балки, опоры как минимум в одном из указанных экспертом пролете, а также заменить деформационные швы на боковых устоях.

Реконструкция обоих оценивается в шесть миллионов