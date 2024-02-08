Эстонские потребители чаще отдают предпочтение товарам со скидкой

- Покупатель с большей вероятностью отдаст предпочтение товарам, представленным в рамках акции. Мы видим очень четкую тенденцию: клиент покупает больше товаров с так называемой "красной" ценой. Покупатель ожидает получить большую скидку, и мы работаем над этим", - сказала руководитель отдела продаж и маркетинга торговой сети Maxima Яаника Терасмаа.

Руководитель по закупкам торговой сети Rimi Марилин Юриссон сказала, что в их магазинах чаще всего по акционной цене покупают кофе.

- Если я не ошибаюсь, то около 70 процентов кофе покупается по акционной цене, а не по обычной. Каким-то образом эта практика сложилась и продолжается уже много лет. Доля кофе, который покупается по обычной цене, очень низкая, - отметила она.

Яаника Терасмаа добавила, что сейчас очень трудное время для покупателей.

- Все наши конкуренты также хотят предложить клиенту как можно более низкую цену. Покупатель должен найти лучшее для себя в этом море скидочных предложений Я думаю, что это также большой вызов для клиента, - сказала Терасмаа.