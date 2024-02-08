В Эстонии впервые за долгое время выявили пациента с корью

Департамент здоровья выяснил обстоятельства заражения и возможные тесные контакты заболевшего. Вызвал беспокойство тот факт, что это была сотрудница дошкольного учреждения, но на данный момент дополнительных случаев заражения среди членов семьи и связанных с местом работы не выявлено. Медицинских работников также предупредили о необходимости уделять больше внимания пациентам с сыпью, поскольку нельзя исключать скрытое распространение кори внутри страны.

Корь находится под пристальным вниманием Совета здравоохранения, поскольку это очень заразное вирусное заболевание. Один зараженный человек может заразить до 18 человек среди непривитых. Вирус прогрессирует с повышением температуры выше 40 градусов, мелкопятнистой красной сыпью и увеличением лимфатических узлов. Осложнения могут включать воспаление уха, легких или, в более тяжелых случаях, тканей головного мозга. Корь может быть опасной для жизни.

В Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори, и выявляемые инфекции обычно связаны с болезнью, привезенной из путешествий. Например, в 2023 году было зафиксировано четыре завозных случая (два человека заразились в Таиланде, один в Германии и один в Объединенных Арабских Эмиратах) и случаев местной передачи не было. Последний случай внутреннего распространения был в 2019 году.

Хотя существует эффективная вакцина против кори (вакцина MMR), в результате безответственной дезинформации число родителей, готовых защитить своих детей, уменьшилось.