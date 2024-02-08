На этой неделе у взрослого пациента, проживающего в Харьюмаа, было подтверждено заражение корью. Это локальный случай, поскольку инфицированный человек недавно не ездил в другую страну. Больной в детстве был привит от кори, но год рождения позволяет предположить, что однократная доза вакцины, полученная в конце 60-х годов, не предотвратила заболевание.
В Эстонии впервые за долгое время выявили пациента с корью
Департамент здоровья выяснил обстоятельства заражения и возможные тесные контакты заболевшего. Вызвал беспокойство тот факт, что это была сотрудница дошкольного учреждения, но на данный момент дополнительных случаев заражения среди членов семьи и связанных с местом работы не выявлено. Медицинских работников также предупредили о необходимости уделять больше внимания пациентам с сыпью, поскольку нельзя исключать скрытое распространение кори внутри страны.
Корь находится под пристальным вниманием Совета здравоохранения, поскольку это очень заразное вирусное заболевание. Один зараженный человек может заразить до 18 человек среди непривитых. Вирус прогрессирует с повышением температуры выше 40 градусов, мелкопятнистой красной сыпью и увеличением лимфатических узлов. Осложнения могут включать воспаление уха, легких или, в более тяжелых случаях, тканей головного мозга. Корь может быть опасной для жизни.
В Эстонии до сих пор удавалось эффективно контролировать распространение кори, и выявляемые инфекции обычно связаны с болезнью, привезенной из путешествий. Например, в 2023 году было зафиксировано четыре завозных случая (два человека заразились в Таиланде, один в Германии и один в Объединенных Арабских Эмиратах) и случаев местной передачи не было. Последний случай внутреннего распространения был в 2019 году.
Хотя существует эффективная вакцина против кори (вакцина MMR), в результате безответственной дезинформации число родителей, готовых защитить своих детей, уменьшилось.
- В настоящее время в Эстонии насчитывается не менее 30 000 детей, которые не были привиты от этой болезни и поэтому после заражения могут оказаться в опасном для жизни состоянии. Это уже не далекая угроза, а реальность, на которую необходимо оперативно реагировать, - предупредила главный специалист отдела эпидемиологии инфекционных заболеваний Минздрава Ирина Филиппова.
Филиппова пояснила, что прививки проводятся не только ради защиты собственного здоровья, но и для предотвращения вспышек заболеваний.
- К сожалению, охват вакцинацией первой дозой вакцины MMR в Эстонии упал ниже 90 процентов, а второй дозой уже ниже 80 процентов, что уже недостаточно для предотвращения внутренних вспышек. Недавний случай подтверждает, что опасность может подстерегать повсюду, и ближайшие дни покажут, будет ли больше случаев, - сказала Филиппова.
В связи с недавним случаем Департамент здоровья призывает родителей действовать быстро, если ребенок по какой-либо причине не был привит от кори. Семейный врач или поставщик школьных медицинских услуг может посоветовать варианты иммунизации. Все вакцины, включенные в календарь прививок, для детей бесплатны.
Вакцинация возможна и в зрелом возрасте, причем продлить прививочную защиту должны также те жители Эстонии, которые родились в период 1980-1992 годов, когда из России была привезена коревая вакцина нестабильного качества. Для взрослых ревакцинация платная, консультацию можно получить у семейного врача.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), в 2023 году в общей сложности был зарегистрирован 2361 случай кори в 23 странах Европы. Больше всего случаев кори выявлено в Румынии (1755), а также в Австрии (186), Франции (118), Германии (82), Бельгии (69), Италии (44), Польше (37), Испании (13). и Швеция (11). В других европейских странах на одну страну выявлено менее 10 случаев кори.