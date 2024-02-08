Надзор за выдающими быстрые кредиты фирмами ужесточат

Министерство финансов указывает, что, согласно статистике, многие потребители влезают в долги в результате обращения к фирмам, предоставляющим быстрые кредиты.

"Например, согласно опубликованному в июне прошлого года отчету Госконтроля, каждый четвертый клиент фирмы по выдаче быстрых кредитов сталкивается с проблемами при погашении. По статистике Финансовой инспекции, у эстонских потребителей заключено около 49 000 договоров, с выполнением условий которых у них возникли проблемы, и многие требования передаются инкассо-фирмам", говорится повестке заседания кабмина.

Поправки к закону направлены на ужесточение контроля над деятельностью инкассо-фирм, в том числе они предусматривают наделение Финансовой инспекции полномочиями по надзору и применению санкций, требование минимального капитала в размере 25 000 евро и специальные правила хранения получаемых от должников денежных средств, требования к руководству и владельцам инкассо-фирм, например, о том, что руководителем фирмы не может быть лицо, ранее занимавшееся ростовщичеством.

Законопроект также предусматривает требования по ведению связанных с долгами досье и внутреннему контролю в инкассо-фирмах, уважительному отношению к должникам и защите их частной жизни. Кроме того, фирмы по выдаче быстрых кредитов должны будут предлагать должникам возможность реструктуризации долга до возбуждения судебного или исполнительного производства, например, предоставление платежного отпуска или отсрочки при погашении кредита.

Предполагается, что поправки вступят в силу 1 апреля 2024 года.