Вернувшись к очному образованию после ковидных ограничений, эстоноязычные школы в республиканском рейтинге показали лучшие результаты, чем школы с русским языком обучения, пишет RusPostimees.
Результаты госэкзаменов в школах с эстонским языком обучения выше
В 2022 году между результатами школ с эстонским и русским языками обучения не было статистически значимой разницы. В 2023 году результат среди школ с эстонским языком обучения был на 5,1 пункта выше, чем среди школ с русским языком. По широкому курсу среди школ с эстонским языком обучения результат был на 4,3 пункта выше, чем среди школ с русским языком.
Руководитель отдела оценивания математики и естественных наук Департамента по делам образования и молодежи Альге Илосаар объяснила Postimees, что по сравнению с 2022 годом результаты государственных экзаменов прошлого года как по узкому, так и по широкому курсу математики выросли.
- Также было много работ на 100 баллов (108, среди которых было четыре работы по узкому курсу - прим. ред.). Повышение среднего результата может быть связано с выбором заданий, но можно предположить, что свою роль сыграло и то, что в последние два года экзаменуемые могли учиться в форме очного обучения под прямым руководством учителей, что сделало приобретение знаний более систематизированным и последовательным, - объяснила Илосаар. - Кроме того, с самого начала было известно, что экзамен обязателен, что могло повысить мотивацию учащихся к подготовке к экзамену.
На экзамене по узкому курсу доля работ с низким результатом осталась такой же, как в прошлом году, но немного увеличилось количество работ с высоким результатом (рост на 1,2 процентных пункта).
На экзамене по широкому курсу немного уменьшилось количество работ с низким результатом (падение на 1,5 процентных пункта), но значительно увеличилось количество работ с высоким результатом (рост на 4,6 процентных пункта).
Средний результат государственного экзамена по английскому языку в 2023 году составил 68,58 балла. По словам руководителя отдела оценивания эстонского языка как государственного и второго языка и иностранных языков Департамента по делам образования и молодежи Аули Удде, 81 процент учащихся достиг уровня B1 или B2.
- По результатам госэкзамена по английскому языку можно отметить, что это единственный экзамен, где юноши показывают лучшие результаты, чем девушки. Средний балл у юношей составил 72,1 балла, у девушек - 66,2 балла, - сказала Удде.
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