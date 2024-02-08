Результаты госэкзаменов в школах с эстонским языком обучения выше

В 2022 году между результатами школ с эстонским и русским языками обучения не было статистически значимой разницы. В 2023 году результат среди школ с эстонским языком обучения был на 5,1 пункта выше, чем среди школ с русским языком. По широкому курсу среди школ с эстонским языком обучения результат был на 4,3 пункта выше, чем среди школ с русским языком.

Руководитель отдела оценивания математики и естественных наук Департамента по делам образования и молодежи Альге Илосаар объяснила Postimees, что по сравнению с 2022 годом результаты государственных экзаменов прошлого года как по узкому, так и по широкому курсу математики выросли.

- Также было много работ на 100 баллов (108, среди которых было четыре работы по узкому курсу - прим. ред.). Повышение среднего результата может быть связано с выбором заданий, но можно предположить, что свою роль сыграло и то, что в последние два года экзаменуемые могли учиться в форме очного обучения под прямым руководством учителей, что сделало приобретение знаний более систематизированным и последовательным, - объяснила Илосаар. - Кроме того, с самого начала было известно, что экзамен обязателен, что могло повысить мотивацию учащихся к подготовке к экзамену.