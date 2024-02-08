Министр финансов: зарплату учителям подняли в обход парламентской процедуры

Министр финансов пообещал поднять этот вопрос при обсуждении поправок в закон о государственном бюджете.

Критика Госконтроля была связана с принятым 12 января распоряжением правительства о распределении между местными самоуправлениями средств из дотационного фонда на содержание общеобразовательных школ, размер которого был зафиксирован в государственном бюджете на уровне 485,5 млн евро. Однако в пояснительной записке к данному распоряжению указывалось, что к этой сумме добавляется 5,3 млн евро на повышение учительских зарплат, изысканных Министерством образования и науки из своего бюджета, которые не успели перенести в соответствующий фонд при рассмотрении законопроекта о государственном бюджете из-за нехватки времени.

В связи с этим Госконтроль направил письмо министру финансов как ответственному за реализацию бюджетной политики, что министерства не имеют права менять бюджет, принятый парламентом, поскольку только сам Рийгикогу может изменить размер суммы, выделенной им на те или иные цели. По оценке Госконтроля, правительство в данном случае нарушило закон о государственном бюджете на 2024 год и рамочный закон о госбюджете.

Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) теперь согласился с позицией Госконтроля и пообещал поднять этот вопрос при обсуждении поправок в закон о государственном бюджете.

- Полностью согласен с вашей позицией, что правительство и министр не имеют права увеличивать дотационный фонд, установленный Рийгикогу в государственном бюджете, - написал Вырклаэв.