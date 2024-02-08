Законопроект об автоналоге направлен на первое чтение

Согласно законопроекту, автоналог сделает покупку и владение машиной на 5-15% дороже, чем сейчас. Конкретное изменение для автовладельца зависит от того, какой автомобиль находится в собственности или планируется к приобретению. Владельцы наиболее загрязняющих окружающую среду и тяжелых автомобилей будут нести более высокое налоговое бремя. По мере того как машина устаревает, налоговая нагрузка снижается.

Автоналог будет взимать Налогово-таможенный департамент посредством налогового уведомления, отправляемого налогоплательщикам до 15 февраля.

Установлены исключения для автомобилей спецслужб, транспортных средств, переоборудованных для людей с ограниченными возможностями, а также транспортных средств, освобождаемых от налога на основании зарубежного соглашения.

Поступления от налога на транспортные средства оцениваются в 236 миллионов евро в год.

Налог на моторно-транспортные средства, который вступит в силу с 2025 года, состоит из двух частей: налога на автомобиль и регистрационного сбора, на размер которого влияют выбросы транспортных средств, а в случае грузовиков также их масса. Доля выбросов выше в регистрационном сборе, чтобы стимулировать покупку более экономичных автомобилей. Для автомобилей 20 лет и старше автомобильный налог будет снижен.

Пленарное заседание состоится 14 февраля.