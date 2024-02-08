Omniva создает открытую сеть посылочных автоматов для всех курьерских служб

"Новая услуга основана на платформе, которая позволяет курьерским и логистическим компаниям интегрировать свои услуги в открытую сеть посылочных автоматов Omniva. Государственная почтовая компания обладает крупнейшей в странах Балтии сетью посылочных автоматов, которые могут быть использованы другими перевозчиками для упрощения доставки посылок и сокращения времени доставки", - сказал в пресс-сообщении руководитель по развитию открытой сети Omniva Майт Миккер, добавив, что в настоящее время услуга доступна жителям Эстонии, но вскоре она будет распространена на Латвию и Литву.

По его мнению, открытая сеть посылочных автоматов - это направление, к которому вероятно скоро перейдут логистические компании.

- Для Omniva сотрудничество с DHL является важной вехой, поскольку мы первыми в Эстонии открыли свою сеть посылочных автоматов и тем самым дали положительный импульс развитию курьерских услуг в этом регионе, - пояснил Миккер.

Генеральный директор DHL Express Кристина Лаанеотс заявила, что у клиентов DHL Express есть основания быть еще более удовлетворенными, пользуясь международной курьерской службой компании. "Сотрудничая с открытой сетью посылочных автоматов Omniva, мы можем предложить нашим клиентам еще большее удобство и гибкость при получении посылок по всей Эстонии".

Лаанеотс отметила, что при выборе пакомата Omniva для получения посылки срок доставки для клиента DHL не продлится.

Сеть Omniva Eesti, насчитывающая 364 посылочных автомата.