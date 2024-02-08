Если в четверг среднесуточная цена на эстонской ценовой зоне бирже Nord Pool составляла 108,62 евро за мегаватт-час, то в пятницу она поднимется до 141,18 евро.
Биржевая цена на электроэнергию в пятницу вырастет на треть
Самая высокая цена приходится на период с 9:00 до 11:00, когда мегаватт-час будет стоить от 248 до 250 евро. Самая дешевая электроэнергия - рано утром, между 3:00 и 5:00, когда цена составит 79,48 евро за мегаватт-час.
В Латвии и Литве цена электроэнергии в пятницу ниже, чем в Эстонии (среднесуточная 133,75 евро МВт·ч), а в Финляндии выше (152,17 евро МВт·ч).