Биржевая цена на электроэнергию в пятницу вырастет на треть

Самая высокая цена приходится на период с 9:00 до 11:00, когда мегаватт-час будет стоить от 248 до 250 евро. Самая дешевая электроэнергия - рано утром, между 3:00 и 5:00, когда цена составит 79,48 евро за мегаватт-час.