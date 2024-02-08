Юри Ратас: хорошо продуманные траты могут компенсировать более крупные потери

"Нас окружает множество угроз: пандемии, социальная нестабильность, войны, терроризм, финансовые кризисы, снижение темпов экономического роста, фрагментация глобального экономического сотрудничества, кибератаки, экстремальные погодные явления, сильные землетрясения и извержения супервулканов.

Многие из этих рисков уже реализовались в серьезные потрясения или даже кризисы. Мы пострадали от пандемии и агрессивной войны России в Украине, неожиданного роста инфляции и связанного с этим кризиса стоимости жизни.

Неудивительно, что эти потрясения оказались дестабилизирующими и привели к большому экономическому ущербу. Мы не можем избежать того факта, что в будущем нас может поразить какое-то очередное потрясение, это не зависит от наших желаний. Задача Эстонии - обеспечить, чтобы мы лучше справлялись с этими потрясениями", пишет экс-премьер.

По его словам, если еще в сентябре при составлении госбюджета Минфин основывался на прогнозе, согласно которому прошлогодний спад экономики должен был ограничиться двумя процентами, а в этом году экономика должна была вырасти уже на 2,7%, то опубликованный в декабре прогноз Банка Эстонии и январские прогнозы коммерческих банков (SEB, Swedbank) говорят о более негативных перспективах.

Согласно их прогнозам, экономический спад 2023 года оказался сильнее, чем ожидалось осенью: 3,5%.

"К сожалению, экономический спад в Эстонии продолжится и в этом году (-0,4%), уровень безработицы вырастет почти до 10%, а рост налоговых поступлений существенно замедлится.

Если госбюджет готовился на основе прогноза, согласно которому ВВП в текущих ценах должен был вырасти до 41,4 млрд евро в этом году, то более поздние прогнозы говорят о значительно меньшем ВВП (38,9 млрд евро в 2024 году). Разница в 2,5 млрд евро также означает сокращение налоговых поступлений примерно на 800 млн евро. И если правительство намерено бороться с этим повышением налогов и болезненными сокращениями, то это в корне неправильно.

Я определенно хочу подчеркнуть необходимость многих структурных реформ для повышения производительности и усиления конкурентоспособности местных предприятий. Принимаемые политиками решения в области экономической и налогово-бюджетной политики не должны усиливать экономический спад.

Правительство находится на скользком пути в своей фискальной политике. Увеличение дефицита, безусловно, вызовет проблемы и может увеличить бремя государственного долга, но безудержный рост налогов и игнорирование насущных социальных проблем также не сулит ничего хорошего. Хорошо продуманные траты могут частично компенсировать более крупные потери в ситуации, когда они помогают предотвратить каскад значительно более негативных симптомов. Необходимо приложить усилия, чтобы найти этот баланс", - пишет Юри Ратас в своей колонке.