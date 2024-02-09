По итогам 2023 года товарооборот в Эстонии существенно сократился

Основными партнерами Эстонии по экспорту в 2023 году были Финляндия (17% от общего объема экспорта Эстонии), Латвия (12%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование, металл и изделия из металла, а также минеральную продукцию, в Латвию – минеральную продукцию, транспортные средства, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. В Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, древесину и изделия из древесины, а также различные промышленные изделия. За год более всего сократился экспорт товаров в Финляндию (на 672 млн евро), Латвию (на 662 млн евро) и Соединенные Штаты Америки (на 657 млн евро). В Финляндию ввозилось меньше природного газа, в Латвию - электроэнергии и в США - коммуникационного оборудования. За год больше всего вырос экспорт товаров в Литву (на 189 млн евро), в частности увеличился вывоз транспортных средств.

Из товаров в прошлом году больше всего импортировали электрооборудование (13% от общего объема импорта Эстонии), транспортные средства (13%), минеральную продукцию (12%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 2,8 млрд евро), металла и изделий из металла (на 480 млн евро), а также древесины и изделий из древесины (на 368 млн евро). Более всего, а именно на 203 млн евро, увеличился импорт транспортных средств.