Экспорт товаров из Эстонии в 2023 году уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 16%, а импорт в страну - на 17%.
По итогам 2023 года товарооборот в Эстонии существенно сократился
По словам аналитика Департамента статистики Яне Леппметс, товаров в текущих ценах было экспортировано на 18 млрд евро и импортировано на 21 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 3 млрд евро, что на 695 млн евро меньше, чем в 2022 году.
Основными торговыми партнерами Эстонии в 2023 году были государства Европейского союза, доля которых в экспорте составила 74% и в импорте - 86%.
- Экспорт и импорт со странами ЕС сократились в 2023 году соответственно на 12% и 10%, импорт в страны, не входящие в союз, сократился на 26%, а импорт из них - на 43%. Импорт товаров из России уменьшился на целых 92%, - добавила Леппметс.
Леппметс также добавила, что наибольший дефицит товарообмена наблюдался в торговле транспортными средствами, сырьем и продукцией химической промышленности, а также минеральной продукцией.
В 2023 году из Эстонии больше всего экспортировали электрооборудование (14% от общего объема экспорта страны), сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (11%), а также древесину и изделия из древесины (11%). Больше всего сократился экспорт минеральной продукции (на 2,6 млрд евро), древесины и изделий из древесины (на 406 млн евро) и различных промышленных изделий (на 221 млн евро). Более всего, а именно на 425 млн евро, увеличился экспорт из Эстонии транспортных средств.
Доля товаров эстонского производства в прошлом году составила 64% от общего объема экспорта, то есть по сравнению с предыдущим годом осталась на том же уровне. Общий объем экспорта Эстонии за год сократился на 16%, реэкспорт - на 15%, а экспорт товаров эстонского производства – на 17%. Больше всего на снижение экспорта товаров эстонского производства повлияло сокращение экспорта отечественного переработанного масла, сланцевого масла и коммуникационного оборудования.
Основными партнерами Эстонии по экспорту в 2023 году были Финляндия (17% от общего объема экспорта Эстонии), Латвия (12%) и Швеция (9%). В Финляндию больше всего ввозили электрооборудование, металл и изделия из металла, а также минеральную продукцию, в Латвию – минеральную продукцию, транспортные средства, а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания. В Швецию больше всего экспортировали электрооборудование, древесину и изделия из древесины, а также различные промышленные изделия. За год более всего сократился экспорт товаров в Финляндию (на 672 млн евро), Латвию (на 662 млн евро) и Соединенные Штаты Америки (на 657 млн евро). В Финляндию ввозилось меньше природного газа, в Латвию - электроэнергии и в США - коммуникационного оборудования. За год больше всего вырос экспорт товаров в Литву (на 189 млн евро), в частности увеличился вывоз транспортных средств.
Из товаров в прошлом году больше всего импортировали электрооборудование (13% от общего объема импорта Эстонии), транспортные средства (13%), минеральную продукцию (12%), а также сельскохозяйственную продукцию и продукты питания (12%). Более всего сократился импорт в Эстонию минеральной продукции (на 2,8 млрд евро), металла и изделий из металла (на 480 млн евро), а также древесины и изделий из древесины (на 368 млн евро). Более всего, а именно на 203 млн евро, увеличился импорт транспортных средств.
Больше всего товаров в Эстонию было импортировано из Финляндии (15% от общего объема импорта Эстонии), Германии (12%) и Латвии (11%). Из Финляндии больше всего импортировали минеральную продукцию, электрооборудование, а также металл и изделия из металла, из Германии - транспортные средства, механическое оборудование и электрооборудование. Из Латвии больше всего ввозили минеральную продукцию, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также электрооборудование.
В сравнении с 2022 годом более всего сократился импорт товаров из России (на 1,7 млрд евро), Финляндии (на 916 млн евро) и Латвии (на 537 млн евро). Из России ввозилось меньше переработанного масла, из Финляндии – электроэнергии, а из Латвии - природного газа. Больше всего, а именно на 113 млн евро, увеличился импорт товаров из Чехии, откуда ввозилось больше транспортных средств.
В декабре прошлого года экспорт товаров сократился на 23%, а импорт - на 29%. Товаров в текущих ценах было экспортировано на 1,3 млрд евро и импортировано на 1,6 млн евро. Дефицит товарообмена в декабре составил 282 млн евро, что на 264 млн евро меньше, чем годом ранее. В декабре из товаров больше всего экспортировали электрооборудование, сельскохозяйственную продукцию и продукты питания, а также древесину и изделия из древесины. Основными статьями импорта были транспортные средства, сельскохозяйственная продукция и продукты питания, а также электрооборудование. Больше всего товаров в декабре экспортировали в Финляндию, Латвию и Швецию, а импортировали – из Финляндии, Литвы, Германии и Латвии.