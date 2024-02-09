Туристы возвращаются в Эстонию, но Ида-Вирумаа пока не жалуют

По данным ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в эстонских учреждениях размещения остановились почти 1,67 миллиона иностранных и 1,76 миллиона внутренних туристов.

- В сравнении с прошлым годом иностранных туристов стало на 14% больше, но уровень до коронакризиса еще не достигнут и сопоставим с 2010 годом. Однако количество внутренних туристов было на два процента ниже рекордного 2022 года, - сказала Лаурмаа.

Больше всего людей прибыло в Эстонию из Финляндии (697 000 человек) и Латвии (229 000 человек). Туристов из двух соседних стран разместилось в Эстонии на 18% и 12% соответственно больше, чем в 2022 году. Число туристов, прибывающих из Финляндии, пока не достигло допандемийного уровня, но латвийских туристов было на четверть больше, чем в 2019 году. В прошлом году из многих отдаленных стран, таких как Германия, Великобритания и США, прибыло больше туристов, чем в 2022 году, но все же меньше, чем в 2019 году.

По сравнению с 2022 годом, регион Ида-Вирумаа, как минимум, с одной ночевкой посетило почти на четверть меньше иностранных туристов, количество внутренних туристов увеличилось только на 4%. Из всех регионов Эстонии количество иностранных туристов сократилось еще только в Вильяндимаа - на 5%. Все остальные регионы показали рост популярности среди иностранных гостей.

В декабре прошлого года в гостиницах остановились 271 тысяча туристов, что на 5% больше, чем за тот же месяц 2022 года. Иностранных туристов было почти 141 тысяча, а внутренних туристов - 131 тысяча, то есть по сравнению с декабрем 2022 года количество иностранных туристов выросло на 17%, а внутренних туристов стало на 5% меньше.

В декабре в предприятиях размещения Харьюмаа остановились 83% иностранных туристов, за ними следуют Пярнумаа (8%) и Тартумаа (4%). Иностранные туристы провели в Эстонии около 279 000 ночей. Наибольшее количество внутренних туристов - 33% - осталось в Харьюмаа, 14% - в Пярнумаа, по 11% - как в Тартумаа, так и в Ида-Вирумаа, и 7% – в Валгамаа. Внутренние туристы провели в средствах размещения в общей сложности 210 тысяч ночей.

В декабре услуги для посетителей оказывали 938 пятиместных и более мест, или на 15 мест меньше, чем в ноябре. Туристами пользовались 21 000 номеров и 48 000 коек, 44% номеров были заняты. Ночь в отеле обошлась в среднем в 49 евро на человека, что на три евро дороже ноябрьской цены.