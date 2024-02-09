В эстонских городах все чаще можно встретить лесных животных

Специалист Департамента окружающей среды Марко Мяги рассказал, что дикие животные приходят в город прежде всего по двум причинам.

- Некоторые попадают в города совершенно случайно. За последнее столетие ландшафты сильно изменились, а города расширились, поэтому у животных часто нет другого выбора, кроме как время от времени забредать в город. Многие животные приходят в город сознательно, как и люди, за лучшей жизнью, - рассказал Мяги.

Мяги добавил, что в городских условиях часто встречаются куницы, лисы, зайцы и ежи.

- В Тарту, например, встреча с лисой уже не является большим событием. Даже встреча с куницей на улице не вызывает удивления. Может быть, если мимо окна пробежит медведь, то это заставит вас немного задуматься, - сказал Мяги. - В целом, люди могли бы учитывать, что в наши дни город предназначен не только для людей - животные тоже хотят быть его частью".

- Что касается лис, то за последние десять лет их количество в городах значительно возросло. Лисам в городах легко живется, и сейчас их численность значительно выше, чем десять лет назад, - добавил Мяги.

Зоолог Уудо Тимм рассказал, что в зеленых зонах Таллинна также часто можно встретить шакалов. Он добавил, что численность косуль в столице также довольно высока.

- Следы косуль можно довольно часто увидеть на больших зеленых территориях Таллинна. Если говорить о зайцах, то их численность в конце прошлого и начале этого столетия была довольно низкой. За последнее десятилетие количество зайцев увеличилось, и их можно встретить чаще, - рассказал Тимм.

Научный сотрудник Тартуского университета Марис Хиндриксон напомнила, что дикие животные также могут представлять опасность, поскольку они являются переносчиками паразитов, которые могут передаваться домашним животным.

- Например, альвеококк, который может передаваться от лис собакам, а от них - человеку, - сказала Хиндриксон.