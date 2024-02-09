Заболеваемость коронавирусом в Эстонии снизилась на четверть

Согласно данным Департамента здоровья, темпы снижения заболеваемости замедлились во всех возрастных группах.

Больше всего новых случаев выявили в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа.

По информации больниц, в течение прошлой недели госпитализировали 49 пациентов (неделей ранее 77) с коронавирусом. 21 пациент попали в больницы из-за симптоматического COVID-19 (неделей ранее 23). Большинство из нуждавшихся в госпитализации - лица старше 60 лет.

За неделю, по предварительным данным больниц, скончался один пациент с коронавирусом.