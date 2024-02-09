Банкир: спрос на недвижимость никуда не пропал, но банки не хотят снижать свои маржи

Согласно результатам анализа портфеля жилищных кредитов Bigbank, в январе было подано более чем в три раза больше ходатайств о жилищном кредите, чем в декабре.
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Количество заключенных кредитных договоров осталось на том же уровне, что и в декабре. Средняя сумма кредита также осталась на уровне прошлых месяцев и составила 107 000 евро.
- Такой скачок показывает, что покупатели жилья не исчезли с рынка, интерес по-прежнему высокий, и решения о покупке часто остаются непринятыми из-за больших процентов по кредиту, - сказала руководитель Bigbank Eesti Йонна Пехтер, добавив, их банк сейчас предлагает кредиты с интрессом 1,65%.
- Несмотря на то, что крупным универсальным банкам должно быть гораздо проще снижать процентные ставки, они до сих пор стремятся к сохранению своей прибыли с точностью до одного знака после запятой, так что более мелким участникам рынка снова предстоит первыми прокладывать этот путь, - сказала Пехтер.