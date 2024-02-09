В 2023 году в происшествиях на эстонских железных дорогах погибли два человека, трое пострадали

В семи случаях были столкновениями транспортных средств с поездами, а в пяти случаях поезда сбили находившихся на железнодорожных путях людей. Два несчастных случая произошло в Рапламаа, по одному в Ярвамаа и Йыгевамаа, четыре в Ляэне-Вирумаа, два в Ида-Вирумаа и два в Харьюмаа.

Больше всего несчастных случаев произошло на переездах третьей категории, обозначенных соответствующими знаками дорожного движения. Проблемой остается невнимательность водителей. Водители, приближаясь к железнодорожному переезду, не учитывают, что может потребоваться остановка, а условия на дороге могут быть неидеальными.

Произошедшие в 2023 году зарегистрированные опасные ситуации с пешеходами указывают на то, что люди, прежде чем перейти железнодорожные пути, не убеждаются в безопасности, спешат и не учитывают вероятность того, что по железнодорожным путям к ним может приближаться поезд.