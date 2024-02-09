В связи с улучшением ледовой обстановки с 10 февраля внедорожникам разрешен выезд на лед Чудского, Псковского и Лямми озер. По льду этих водоемов можно пройти пешком и на вездеходе.
С завтрашнего дня разрешен выезд на лед Чудского озера
Запрещается находиться на льду ближе одного километра к истоку реки Нарвы. Запрещено находиться на льду ближе 200 метров от устьев других рек.
Запрещено находиться на льду в юго-восточной части Пийрисаар, на восточной стороне Пийрисаар и на участке между Пийрисаар и материком от Лааксаари до Меерапалу.