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С завтрашнего дня разрешен выезд на лед Чудского озера

Северное побережье
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Зимняя рыбалка.
Зимняя рыбалка. Фото: Matti_Ka"ma"ra"

В связи с улучшением ледовой обстановки с 10 февраля внедорожникам разрешен выезд на лед Чудского, Псковского и Лямми озер. По льду этих водоемов можно пройти пешком и на вездеходе.

Запрещается находиться на льду ближе одного километра к истоку реки Нарвы. Запрещено находиться на льду ближе 200 метров от устьев других рек.

Запрещено находиться на льду в юго-восточной части Пийрисаар, на восточной стороне Пийрисаар и на участке между Пийрисаар и материком от Лааксаари до Меерапалу.

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