ДРУЖИННИК ⟩ Новым командиром Алутагузеской дружины стал Яанус Айнсалу

Майор Эркки Карукс начал военную службу в 1993 году в погранохране в Нарве, после этого он служил в Калевском отдельном пехотном батальоне в Палдиски. Затем последовали учеба в Академии Сил обороны, годы службы в Вируском пехотном батальоне в Йыхви и позднее - служба офицером штаба в Северо-Восточном оборонительном округе в Тапа. Майор несколько лет служил также офицером штаба Вируской дружины.

- За 32 года службы случалось много интересного, однако теперь пришло время отдохнуть, - сказал майор Карукс. - Это был интересный и разнообразный поход. С "Кайтселийтом" я был связан более восьми лет, и по сравнению с годами службы в Силах обороны эти годы были во многом иными, но тоже интересными и богатыми на вызовы. Большое спасибо вам за сотрудничество, дорогие соратники по службе, члены штаба и партнеры по сотрудничеству.