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ДРУЖИННИК ⟩ Новым командиром Алутагузеской дружины стал Яанус Айнсалу

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Подполковник Яанус Айнсалу.
Подполковник Яанус Айнсалу. Фото: Vladislav Musakko

19 января в Йыхви состоялась церемония передачи знамени, в ходе которой обязанности командира Алутагузеской дружины принял от майора Эркки Карукса подполковник Яанус Айнсалу, который продолжит также выполнять рабочие задачи командира Северо-Восточного округа ополчения и Вируской дружины.

Майор Эркки Карукс начал военную службу в 1993 году в погранохране в Нарве, после этого он служил в Калевском отдельном пехотном батальоне в Палдиски. Затем последовали учеба в Академии Сил обороны, годы службы в Вируском пехотном батальоне в Йыхви и позднее - служба офицером штаба в Северо-Восточном оборонительном округе в Тапа. Майор несколько лет служил также офицером штаба Вируской дружины.

- За 32 года службы случалось много интересного, однако теперь пришло время отдохнуть, - сказал майор Карукс. - Это был интересный и разнообразный поход. С "Кайтселийтом" я был связан более восьми лет, и по сравнению с годами службы в Силах обороны эти годы были во многом иными, но тоже интересными и богатыми на вызовы. Большое спасибо вам за сотрудничество, дорогие соратники по службе, члены штаба и партнеры по сотрудничеству.

Подполковник Яанус Айнсалу начал действительную военную службу в эстонской погранохране в 1991 году и продолжил ее в качестве командира группы, командира учебной роты и командира учебного отделения Нарва-Йыэсууского пограничного учебного центра. С 2003 года он служил командиром основных курсов в высшей военной школе, а начиная с 2009 года - старшим офицером штаба в Калевском пехотном батальоне в миссии "Iraak NTM", с 2010 года - начальником штаба в Скаутском батальоне. В Южном оборонительном округе он с 2012 года являлся штабным офицером оперативного участка, а с 2014 года - заместителем командира оборонительного округа. С 2015 года он являлся начальником штаба 2-й пехотной бригады. В "Кайтселийт" подполковник Айнсалу пришел в 2018 году, когда возглавил оперативный отдел генерального штаба "Кайтселийта". С 9 ноября 2019 года он является командиром Вируской дружины и Северо-Восточного оборонительного округа, с 20 января нынешнего года возглавляет Алутагузескую дружину. 

Алутагузеская дружина "Кайтселийта" поздравляет

с 92-летием -

Юло Корьюса,

с 91-летием -

Уно Сяэстла,

с 85-летием -

Таймо Кальола,

с 83-летием -

Хелларта Кангура,

с 82-летием -

Велло Оя,

с 79-летием -

Владимира Бачурина,

с 77-летием -

Мирослава Преймана,

Виено Эрте,

с 75-летием -

Николая Суровцева,

с 74-летием -

Олева Марка,

Велло Иваска,

с 73-летием -

Антса Кярберга,

с 72-летием -

Эху Хейлу,

Айна Калауса,

Вальтера Эрнитса,

Вальдора Эрнитса,

с 71-летием -

Юллара Кийвера,

с 70-летием -

Владимира Грудкина,

с 69-летием -

Антса Кангро,

с 68-летием -

Этти Кагаров,

Юри Габриэля,

с 67-летием -

Ральфа Нурка,

с 66-летием -

Юло Колля,

Калева Притса,

с 65-летием -

Тийта Мауметса,

Катрин Ханнов,

Аннес Наан,

Ааре Куустика,

Райво Калауса,

с 64-летием -

Урмаса Розина,

Витаса Шмигельскиса,

с 63-летием -

Тийта Мяги,

Тийта Вохта,

Антса Руммеля,

Урмаса Соосаара,

с 62-летием -

Пилле Пихельгас,

Айвара Кару,

Михаила Тихомирова,

Юри Иценко,

Рауля Янно,

Андруса Аамера,

с 61-летием -

Сильви Сирельпуу,

Айво Кукка,

с 60-летием -

Тийта Кыре.

Rukkilill
Rukkilill Фото: Elmo Riig

Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в январе и феврале!

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