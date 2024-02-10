19 января в Йыхви состоялась церемония передачи знамени, в ходе которой обязанности командира Алутагузеской дружины принял от майора Эркки Карукса подполковник Яанус Айнсалу, который продолжит также выполнять рабочие задачи командира Северо-Восточного округа ополчения и Вируской дружины.
ДРУЖИННИК ⟩ Новым командиром Алутагузеской дружины стал Яанус Айнсалу
Майор Эркки Карукс начал военную службу в 1993 году в погранохране в Нарве, после этого он служил в Калевском отдельном пехотном батальоне в Палдиски. Затем последовали учеба в Академии Сил обороны, годы службы в Вируском пехотном батальоне в Йыхви и позднее - служба офицером штаба в Северо-Восточном оборонительном округе в Тапа. Майор несколько лет служил также офицером штаба Вируской дружины.
- За 32 года службы случалось много интересного, однако теперь пришло время отдохнуть, - сказал майор Карукс. - Это был интересный и разнообразный поход. С "Кайтселийтом" я был связан более восьми лет, и по сравнению с годами службы в Силах обороны эти годы были во многом иными, но тоже интересными и богатыми на вызовы. Большое спасибо вам за сотрудничество, дорогие соратники по службе, члены штаба и партнеры по сотрудничеству.
Подполковник Яанус Айнсалу начал действительную военную службу в эстонской погранохране в 1991 году и продолжил ее в качестве командира группы, командира учебной роты и командира учебного отделения Нарва-Йыэсууского пограничного учебного центра. С 2003 года он служил командиром основных курсов в высшей военной школе, а начиная с 2009 года - старшим офицером штаба в Калевском пехотном батальоне в миссии "Iraak NTM", с 2010 года - начальником штаба в Скаутском батальоне. В Южном оборонительном округе он с 2012 года являлся штабным офицером оперативного участка, а с 2014 года - заместителем командира оборонительного округа. С 2015 года он являлся начальником штаба 2-й пехотной бригады. В "Кайтселийт" подполковник Айнсалу пришел в 2018 году, когда возглавил оперативный отдел генерального штаба "Кайтселийта". С 9 ноября 2019 года он является командиром Вируской дружины и Северо-Восточного оборонительного округа, с 20 января нынешнего года возглавляет Алутагузескую дружину.
Алутагузеская дружина "Кайтселийта" поздравляет
с 92-летием -
Юло Корьюса,
с 91-летием -
Уно Сяэстла,
с 85-летием -
Таймо Кальола,
с 83-летием -
Хелларта Кангура,
с 82-летием -
Велло Оя,
с 79-летием -
Владимира Бачурина,
с 77-летием -
Мирослава Преймана,
Виено Эрте,
с 75-летием -
Николая Суровцева,
с 74-летием -
Олева Марка,
Велло Иваска,
с 73-летием -
Антса Кярберга,
с 72-летием -
Эху Хейлу,
Айна Калауса,
Вальтера Эрнитса,
Вальдора Эрнитса,
с 71-летием -
Юллара Кийвера,
с 70-летием -
Владимира Грудкина,
с 69-летием -
Антса Кангро,
с 68-летием -
Этти Кагаров,
Юри Габриэля,
с 67-летием -
Ральфа Нурка,
с 66-летием -
Юло Колля,
Калева Притса,
с 65-летием -
Тийта Мауметса,
Катрин Ханнов,
Аннес Наан,
Ааре Куустика,
Райво Калауса,
с 64-летием -
Урмаса Розина,
Витаса Шмигельскиса,
с 63-летием -
Тийта Мяги,
Тийта Вохта,
Антса Руммеля,
Урмаса Соосаара,
с 62-летием -
Пилле Пихельгас,
Айвара Кару,
Михаила Тихомирова,
Юри Иценко,
Рауля Янно,
Андруса Аамера,
с 61-летием -
Сильви Сирельпуу,
Айво Кукка,
с 60-летием -
Тийта Кыре.
Поздравляем всех членов "Кайтселийта" и "Найскодукайтсе", у которых день рождения в январе и феврале!