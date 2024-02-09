Выходные будут морозными

В ночь на субботу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Местами туманы. Ветер восточный 3-8, на островах и побережье порывами до 13 м/с, на востоке страны переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 9-17, на побережье островов местами до 6, на востоке страны местами до 21 градуса мороза.

Днем переменная облачность без осадков, вечером начиная с запада и юга страны облачность уплотнится. Ветер восточных направлений 3-9, на островах и западном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-11, в восточных уездах до 13 градусов мороза.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями и без осадков. Ветер восточный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7-15, на востоке страны местами до 18 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. На юге страны местами слабый снег. Ветер восточный и северо-восточный 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5-10.