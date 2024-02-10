Директора по производству "Järve Biopuhastus" Андру Виллерс можно увидеть в это воскресенье на телеэкране в качестве одного из главных героев документальной ленты "Навалом", не чувствующих никакого ложного стыда при разговоре на запретную тему. "Тема фекалий и разговор об этом очень важны", - находит она.
Серия "Эстонские истории" на этот раз расскажет об ассенизаторе Эркки, арендаторе уличных туалетов Тоомасе и эксперте станции сточных вод Андре, сделавших работу с фекалиями своим бизнесом и заработком. Они выбрали профессию, которая считается, как правило, грязной, постыдной и о которой в детстве никто не мечтает. В то же время в наше время работа именно этих людей необходима всем.