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Департамент охраны памятников старины поддержит четыре памятника в Ида-Вирумаа

Кюлли Крийс
, журналист
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Сохранение руин крепости Васкнарва Департамент охраны памятников старины поддерживает уже третий год подряд.
Сохранение руин крепости Васкнарва Департамент охраны памятников старины поддерживает уже третий год подряд. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В этом году на приведение в порядок памятников культуры и архитектуры, возвращенных в ходе реформы собственности, будет выделено 5,54 миллиона евро, из которых 226000 евро пойдут в Ида-Вирумаа.

В этом году в рамках тура ходатайств на реставрацию памятников культуры на самую большую сумму в Ида-Вирумаа - 100000 евро - будет проведен ремонт и реставрация крыши и дымоходов старого дома мастеров Кренгольма (ул. Козе, 8), построенного в 1875 году. За вдвое меньшую сумму отремонтируют и отреставрируют окна старой Кренгольмской больницы, построенной в 1906 году.

Поддержку получили и руины крепости Васкнарва, построенной в 1349-1442 годах, за 26367 евро там будет укреплена обветшавшая стена с юго-восточной стороны.

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