Департамент охраны памятников старины поддержит четыре памятника в Ида-Вирумаа

В этом году в рамках тура ходатайств на реставрацию памятников культуры на самую большую сумму в Ида-Вирумаа - 100000 евро - будет проведен ремонт и реставрация крыши и дымоходов старого дома мастеров Кренгольма (ул. Козе, 8), построенного в 1875 году. За вдвое меньшую сумму отремонтируют и отреставрируют окна старой Кренгольмской больницы, построенной в 1906 году.