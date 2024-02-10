Мужчину, в состоянии белой горячки совершившего убийство, отдали под суд

Вируская окружная прокуратура направила в суд дело мужчины, который два года назад в состоянии алкогольного делирия убил человека. По мнению прокуратуры, мужчина может быть привлечен к ответственности, несмотря на то, что в момент совершения преступления он находился в невменяемом состоянии.