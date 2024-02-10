Вируская окружная прокуратура направила в суд дело мужчины, который два года назад в состоянии алкогольного делирия убил человека. По мнению прокуратуры, мужчина может быть привлечен к ответственности, несмотря на то, что в момент совершения преступления он находился в невменяемом состоянии.
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Мужчину, в состоянии белой горячки совершившего убийство, отдали под суд
Вируская окружная прокуратура обвиняет Федора Когутюка (23) в жестоком убийстве человека. Согласно обвинительному заключению, в феврале 2022 года Когутюк поссорился с 60-летним мужчиной во время употребления алкоголя в квартире в Кивиыли. В ходе конфликта Когутюк напал на потерпевшего, нанеся ему несколько ножевых ранений в грудь и шею.