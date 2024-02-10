Спор о будущем статусе Йыхви продолжается ⟩ Министерство приняло сторону Тойла

Поскольку на начавшихся в прошлом году переговорах об объединении Йыхви и Тойла до сих пор не достигли соглашения о том, какой тип самоуправления после объединения останется - город или волость, то было решено обратиться в действующий при Министерстве регионального развития и сельского хозяйства совет по топонимам. Йыхви выразил желание, чтобы новое самоуправление имело статус города, а Тойла выступает против этого и желает оставаться волостью.