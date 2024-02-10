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Спор о будущем статусе Йыхви продолжается ⟩ Министерство приняло сторону Тойла

Эрик Калда
, журналист
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На въезде в йыхвиский городской район прибывающих приветствует табличка, сообщающая о въезде в город Йыхви. Она будет и в дальнейшем обозначать городскую границу, однако йыхвиские власти хотят, чтобы вся будущая самоуправленческая единица вместе с сельскими районами тоже называлась городом.
На въезде в йыхвиский городской район прибывающих приветствует табличка, сообщающая о въезде в город Йыхви. Она будет и в дальнейшем обозначать городскую границу, однако йыхвиские власти хотят, чтобы вся будущая самоуправленческая единица вместе с сельскими районами тоже называлась городом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Ставший главным камнем преткновения на переговорах об объединении Йыхвиской и Тойлаской волостей вопрос, должен ли Йыхви в дальнейшем быть городом или волостью, получил промежуточное решение, когда совет по топонимам выразил мнение, что будущее объединенное самоуправление должно остаться волостью, а не городом.

Поскольку на начавшихся в прошлом году переговорах об объединении Йыхви и Тойла до сих пор не достигли соглашения о том, какой тип самоуправления после объединения останется - город или волость, то было решено обратиться в действующий при Министерстве регионального развития и сельского хозяйства совет по топонимам. Йыхви выразил желание, чтобы новое самоуправление имело статус города, а Тойла выступает против этого и желает оставаться волостью.

Совет: волость подходит больше

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