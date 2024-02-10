Ставший главным камнем преткновения на переговорах об объединении Йыхвиской и Тойлаской волостей вопрос, должен ли Йыхви в дальнейшем быть городом или волостью, получил промежуточное решение, когда совет по топонимам выразил мнение, что будущее объединенное самоуправление должно остаться волостью, а не городом.
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Спор о будущем статусе Йыхви продолжается ⟩ Министерство приняло сторону Тойла
Поскольку на начавшихся в прошлом году переговорах об объединении Йыхви и Тойла до сих пор не достигли соглашения о том, какой тип самоуправления после объединения останется - город или волость, то было решено обратиться в действующий при Министерстве регионального развития и сельского хозяйства совет по топонимам. Йыхви выразил желание, чтобы новое самоуправление имело статус города, а Тойла выступает против этого и желает оставаться волостью.