ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Беспредметная драка городских с деревенскими

Понять Реймаа можно. В период восстановления независимости Эстонии он был одним из зачинщиков отделения Йыхви от тогдашнего Кохтла-Ярве и восстановления статуса города, полученного до советской оккупации. После восстановления своей независимости Йыхви смог блеснуть собственной успешностью и благополучно устремился в столицы всего Ида-Вирумаа.

В 2005 году город Йыхви опять захотел блеснуть, когда соединился с объединяющей сельские районы соседней Йыхвиской волостью. Тогда закон не предусматривал другой возможности, как та, чтобы вместо города осталась волость. Уже тогда шутили, а не станут ли теперь сельхозмашины обихаживать газоны уездного центра. Ведь с советского времени бытовало четкое понимание, что если город - то это асфальт, магазины, кафе и прочий сервис, а на селе настраивают плуги и доят коров.

Наверное, с того времени осталось также мнение, будто город - это нечто более вожделенное, культурное и достойное, чем деревня, куда можно, правда, выехать на выходные, однако предпосылкой развития служит все-таки город.

Теперь главный спор при объединении Йыхви и Тойла происходит по вопросу, продолжить ли в качестве города или волости. Это удивляет, ведь по сути это не имеет никакого значения. Раньше сказали бы, что это беспредметная драка между городскими и деревенскими, причин которой никто не понимает, однако интересно посмотреть, чем она закончится.

Ведь смысл объединения в том, чтобы жизнь всех жителей стала лучше при условии, что появится более сильное самоуправление, куда люди хотят приехать на жительство, где будет хорошая сеть услуг и четкое видение будущего. Строительство новой игровой площадки тут тоже важнее, чем спор о том, быть городом или волостью.