Многие люди в Эстонии очень напуганы. Не так давно я разговаривал с женщиной, которая сказала, что не спит по ночам, потому что не может решить, будет ли большей ошибкой продать недвижимость, которой она сейчас владеет в Эстонии, распроститься с милой родиной и всей семьей уехать как можно дальше в Западную Европу с перспективой взяться там за любую работу, или все же не делать этого.
Анвар Самост: Имидж Эстонии должен быть: "В основном защищены"
Я также общался с мужчиной, который каждый день просматривает украинские фронтовые новости вперемешку с объявлениями о продаже недвижимости в Португалии.
Я знаю семью, которая разработала четкий план быстрого отъезда из Эстонии при первых признаках приближающейся войны, взяв с собой только самое необходимое.
В последний раз подобные кошмары докучали многим эстонцам в феврале и марте 2022 года.
Наверняка, люди, которые изо дня в день думают о войне, не составляют большинства. Но даже если в кругу знакомых каждого есть несколько таких человек, это слишком много. В сегодняшней Эстонии никто не должен жить в такой депрессии.
Не менее удручающим является и тот факт, что предприниматели признают: многие иностранные инвесторы списали Эстонию со своей карты.
Это неудивительно, ведь в интервью влиятельной международной газете "The Times" эстонский премьер-министр заявила, что Европа должна укрепить свою безопасность в ближайшие три-пять лет, поскольку тогда Россия вновь может угрожать странам восточного крыла НАТО. Как бы позднее ни объясняли и ни интерпретировали эти фразы, на обиходном языке это означает войну, особенно когда с аналогичными предупреждениями одновременно выступают политики и военные из Швеции, Германии и Великобритании. Только у этих стран нет границы с Россией.
Я слышал, что некоторые чиновники, формирующие оборонную политику, считают, что Кая Каллас поступает правильно. Цель пугающих сообщений - мобилизовать западную общественность. Но есть и те, кто считает, что Каллас использует военную риторику, чтобы повысить свою собственную поддержку и снижающуюся поддержку своей партии. Есть и те, кто не верит в это, но все же говорит, что Каллас совершает ошибку и что президент Алар Карис был прав, сказав в своем новогоднем обращении: "Мы - пограничное государство свободы, но мы не станем прифронтовым государством. Наши противники, какими бы безумными они ни были, не осмелятся атаковать территорию НАТО. Потому что они знают, что мы дадим жесткий отпор".
"Уже много лет никто не думает, что наш сценарий будущего может стать мостом между Востоком и Западом. Скорее, по негласному консенсусу, этот сценарий мог бы называться "Северный Израиль в составе НАТО".
Анвар Самост, журналист
Действительно, Россия не вдруг появилась рядом с нами. По крайней мере, с 2014 года Эстония последовательно совершенствует свой оборонный потенциал, наращивая сдерживание против своего восточного соседа. Уже много лет никто не думает, что наш сценарий будущего может стать мостом между Востоком и Западом. Скорее, по негласному консенсусу, этот сценарий мог бы называться "Северный Израиль в составе НАТО".
Как Россия не возникла вдруг, так же внезапно она не исчезнет и не превратится в мирную либеральную просвещенную демократию. Неужели мы так и будем постоянно предупреждать устами премьер-министра об угрозе войны через несколько лет?
Удивительным образом в правительстве, кроме премьер-министра, есть и другие привержецы риторики о "пограничном, но не прифронтовом государстве".
Неделю назад коллега Каллас по партии, министр обороны Ханно Певкур написал в газете "Õhtuleht": "Снова и снова я слышу, что в обществе растет страх перед возможным военным конфликтом. Я понимаю подоплеку этих слухов, но позвольте мне заверить вас, что Эстония защищена, и наша обороноспособность никогда не была такой сильной, как сейчас. /.../ Я также могу заверить предпринимателей, что, как в случае с Южной Кореей или Израилем, сложные соседи, крепкая обороноспособность и привлекательная инвестиционная среда возможны". В то же время Певкур перечислил HIMARS, ПВО средней дальности, новую бронетехнику, противокорабельные ракеты и многое другое, чего у Эстонии никогда не было, и добавил, что за последние пару лет мы вложили в боеприпасы в два раза больше, чем за весь предыдущий период после восстановления независимости.
Судя по тому, что мы видим на Украине, нам придется еще вкладывать деньги в государственную оборону, занимать миллиарды и покупать все необходимое оружие. В буквальном смысле, чтобы на душе было спокойно - у тех людей, которые не могут спать по ночам, у иностранных инвесторов, которые никак не могут решить, будет ли по-прежнему защищена их собственность в Эстонии в перспективе трех-пяти лет.
Тогда президент и премьер-министр смогут каждый Новый год и в каждом интервью иностранным газетам говорить, что мы никого не боимся, потому что в случае необходимости мы нанесем сокрушительный ответный удар.