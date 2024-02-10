Анвар Самост: Имидж Эстонии должен быть: "В основном защищены"

"Уже много лет никто не думает, что наш сценарий будущего может стать мостом между Востоком и Западом. Скорее, по негласному консенсусу, этот сценарий мог бы называться "Северный Израиль в составе НАТО". Анвар Самост, журналист

Действительно, Россия не вдруг появилась рядом с нами. По крайней мере, с 2014 года Эстония последовательно совершенствует свой оборонный потенциал, наращивая сдерживание против своего восточного соседа. Уже много лет никто не думает, что наш сценарий будущего может стать мостом между Востоком и Западом. Скорее, по негласному консенсусу, этот сценарий мог бы называться "Северный Израиль в составе НАТО".

Как Россия не возникла вдруг, так же внезапно она не исчезнет и не превратится в мирную либеральную просвещенную демократию. Неужели мы так и будем постоянно предупреждать устами премьер-министра об угрозе войны через несколько лет?

Удивительным образом в правительстве, кроме премьер-министра, есть и другие привержецы риторики о "пограничном, но не прифронтовом государстве".

Неделю назад коллега Каллас по партии, министр обороны Ханно Певкур написал в газете "Õhtuleht": "Снова и снова я слышу, что в обществе растет страх перед возможным военным конфликтом. Я понимаю подоплеку этих слухов, но позвольте мне заверить вас, что Эстония защищена, и наша обороноспособность никогда не была такой сильной, как сейчас. /.../ Я также могу заверить предпринимателей, что, как в случае с Южной Кореей или Израилем, сложные соседи, крепкая обороноспособность и привлекательная инвестиционная среда возможны". В то же время Певкур перечислил HIMARS, ПВО средней дальности, новую бронетехнику, противокорабельные ракеты и многое другое, чего у Эстонии никогда не было, и добавил, что за последние пару лет мы вложили в боеприпасы в два раза больше, чем за весь предыдущий период после восстановления независимости.

Судя по тому, что мы видим на Украине, нам придется еще вкладывать деньги в государственную оборону, занимать миллиарды и покупать все необходимое оружие. В буквальном смысле, чтобы на душе было спокойно - у тех людей, которые не могут спать по ночам, у иностранных инвесторов, которые никак не могут решить, будет ли по-прежнему защищена их собственность в Эстонии в перспективе трех-пяти лет.

Тогда президент и премьер-министр смогут каждый Новый год и в каждом интервью иностранным газетам говорить, что мы никого не боимся, потому что в случае необходимости мы нанесем сокрушительный ответный удар.