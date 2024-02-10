Ученик девятого класса Иллукаской школы Тимофей Гошка продемонстрировал накануне наступающего по китайскому календарю года Дракона, с какой страстью можно приготовить и пить китайский чай.
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Иллукаский школьник восхищен китайской чайной культурой и хочет поехать в Японию, чтобы изучить и тамошние чайные премудрости
- Как вы пьете чай? - поинтересовался Тимофей в понедельник вечером у собравшихся в Куртнаском общественном доме и услышал в ответ, что большинство заваривают в чашке пакетик чая, что является наиболее быстрым и простым способом.