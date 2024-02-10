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Иллукаский школьник восхищен китайской чайной культурой и хочет поехать в Японию, чтобы изучить и тамошние чайные премудрости

Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Тимофей Гошка захватил на презентацию набор, который использует для заваривания чая. Например, глиняный чайник, очень хорошо сохраняющий температуру, чашку с крышкой gaiwani, очень традиционную в Китае, чашечку с носиком schahai и два чайных подноса, ведь процедура приготовления чая довольно "мокрая".
Тимофей Гошка захватил на презентацию набор, который использует для заваривания чая. Например, глиняный чайник, очень хорошо сохраняющий температуру, чашку с крышкой gaiwani, очень традиционную в Китае, чашечку с носиком schahai и два чайных подноса, ведь процедура приготовления чая довольно "мокрая". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Ученик девятого класса Иллукаской школы Тимофей Гошка продемонстрировал накануне наступающего по китайскому календарю года Дракона, с какой страстью можно приготовить и пить китайский чай.

- Как вы пьете чай? - поинтересовался Тимофей в понедельник вечером у собравшихся в Куртнаском общественном доме и услышал в ответ, что большинство заваривают в чашке пакетик чая, что является наиболее быстрым и простым способом.

- Если это вам нравится, то почему бы и нет? Для меня чай - это искусство. У тебя имеется один высушенный лист чайного куста - и ты готовишь из него так много разных напитков: более темный, более светлый, зеленый, желтый чай… И все они имеют такой разный вкус. Мне нравится думать об этом как о технологической магии. Для меня магия состоит даже не столько во вкусе, сколько в приготовлении чая. 

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