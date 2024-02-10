Иллукаский школьник восхищен китайской чайной культурой и хочет поехать в Японию, чтобы изучить и тамошние чайные премудрости

- Как вы пьете чай? - поинтересовался Тимофей в понедельник вечером у собравшихся в Куртнаском общественном доме и услышал в ответ, что большинство заваривают в чашке пакетик чая, что является наиболее быстрым и простым способом.

- Если это вам нравится, то почему бы и нет? Для меня чай - это искусство. У тебя имеется один высушенный лист чайного куста - и ты готовишь из него так много разных напитков: более темный, более светлый, зеленый, желтый чай… И все они имеют такой разный вкус. Мне нравится думать об этом как о технологической магии. Для меня магия состоит даже не столько во вкусе, сколько в приготовлении чая.