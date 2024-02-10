Вирумааский колледж расширится на Йыхви

Директор Вирумааского колледжа Маре Роозилехт сказала, что в Йыхви планируют преподавать по новой учебной программе "Устойчивое предпринимательство и цикличная экономика". По ее словам, эта программа несколько мягче по сравнению с прежними техническим учебными программами колледжа. "Некоторые молодые люди говорят, что боятся идти к нам учиться, поскольку у нас такие трудные, технические и специфические учебные программы. Однако эта новая учебная программа будет готовить специалистов, каких у нас еще нет. Они станут учиться тому, как производить, больше экономя ресурсы, а также лучше соответствовать климатическим требованиям. Студенты будут изучать соответствующие директивы и смогут консультировать руководителей предприятий в этой области", - сказала она, добавив, что проведенное среди предприятий исследование показало, что ощущается нехватка именно таких специалистов.