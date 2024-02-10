Тарво Крууп переутвержден на должность Идаского префекта

Кандидатура Тарво Круупа утверждена министром внутренних дел Лаури Ляэнеметсом по предложению гендиректора Департамента полиции и пограничной охраны Эгерта Беличева. Согласно приказу министра, новый срок полномочий Круупа продлится с 20 февраля 2024 по 19 февраля 2029 года.

Зарплату главе Идаской префектуры не повысили - его должностной оклад продолжил составлять 5400 евро в месяц. В предыдущий раз зарплату Крууп увеличили с 1 января 2023 года - на 900 евро в месяц.

Официально в должность Идаского префекта Тарво Крууп вступил 20 февраля 2019 года. Перед этим еще два года он был исполняющим обязанности префекта.

В Идаской префектуре Крууп работает с марта 2014 года. До этого он пять лет проработал в Полиции безопасности.

В Ида-Вирумаа под руководством Тарво Круупа было раскрыто несколько громких уголовных дел, например, убийство школьницы Дарьи.