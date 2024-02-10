Эстония получила на вооружение современную противокорабельную систему

Ракетный комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM - самый современный и инновационный комплекс вооружения Сил обороны Эстонии, способный работать в любую погоду, как днем, так и ночью, позволяя поражать загоризонтные, подвижные и стационарные цели на расстоянии море. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет 290 км. В оружии используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, невосприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы для поиска целей.

- Приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морского флота и Эстонии в целом. Мы достигли еще одной важной вехи, которая необходима для обеспечения чувства безопасности народа Эстонии и защиты страны как на море, на суше, так и в воздухе. Наличие Blue Spear составе ВМФ существенно увеличивает дальность огня Сил обороны Эстонии и усиливает сдерживание возможного агрессора, - заявил министр обороны Ханно Певкур.

- Ракетный комплекс надводной обороны Blue Spear 5G вместе с морскими минами станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на ближайшие десятилетия. Хочу поблагодарить договорных партнеров, которые, несмотря на трудные времена, выдержали сроки и приложили для этого значительные усилия. Я хотел бы поблагодарить личный состав ВМФ, который проявил решимость, терпение и волю принять на вооружение обе эти системы вооружения, - сказал заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Селямаа.