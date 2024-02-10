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Эстония получила на вооружение современную противокорабельную систему

Северное побережье
Обновлено 10 февраля 2024, 11:32
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Финский военнослужащий смотрит за обстановкой в Балтийском море во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года.
Финский военнослужащий смотрит за обстановкой в Балтийском море во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года. Фото: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA

В Эстонию доставлена мобильная и высокотехнологичная противокорабельная ракетная система Blue Spear 5G SSM, прицельная дальность стрельбы которой покрывает почти всю акваторию Балтийского моря.

Ракетный комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM - самый современный и инновационный комплекс вооружения Сил обороны Эстонии, способный работать в любую погоду, как днем, так и ночью, позволяя поражать загоризонтные, подвижные и стационарные цели на расстоянии море. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет 290 км. В оружии используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, невосприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы для поиска целей.

- Приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морского флота и Эстонии в целом. Мы достигли еще одной важной вехи, которая необходима для обеспечения чувства безопасности народа Эстонии и защиты страны как на море, на суше, так и в воздухе. Наличие Blue Spear составе ВМФ существенно увеличивает дальность огня Сил обороны Эстонии и усиливает сдерживание возможного агрессора, - заявил министр обороны Ханно Певкур.

- Ракетный комплекс надводной обороны Blue Spear 5G вместе с морскими минами станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на ближайшие десятилетия. Хочу поблагодарить договорных партнеров, которые, несмотря на трудные времена, выдержали сроки и приложили для этого значительные усилия. Я хотел бы поблагодарить личный состав ВМФ, который проявил решимость, терпение и волю принять на вооружение обе эти системы вооружения, - сказал заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Селямаа.

Противокорабельные ракеты в Эстонию поставила компания Proteus Advanced Systems, которая является совместным предприятием двух компаний - Israel Aerospace Industries (IAI) и ST Engineering Land Systems из Сингапура.

- Для нас большая честь вооружить Силы обороны Эстонии ракетами Blue Spear, - сказал Рон Трифус, генеральный директор Proteus Advanced Systems. - Таким образом, ВМС Эстонии приобрели высокотехнологичный оборонный потенциал - ракетный комплекс класса "земля-земля" нового поколения, который был разработан в сотрудничестве двух компаний - IAI и ST Engingeering Land Systems, - добавил он.

Правительство приняло решение о финансировании ракетного комплекса в 2020 году, контракт между Национальным центром оборонных инвестиций и Proteus Advanced Systems был заключен в 2021 году. "Я хочу поблагодарить нашего партнера по контракту, который, несмотря на сложные обстоятельства, уважал свои международные обязательства и сдержал обещание, что ракетный комплекс прибудет вовремя", - сказал Рамиль Липп, руководитель категории вооружений RKIK.

В проекте также участвует эстонское оборонно-промышленное предприятие Pro Lift OÜ, которое осуществило переоборудование машин под ракетный комплекс.

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