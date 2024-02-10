В Эстонию доставлена мобильная и высокотехнологичная противокорабельная ракетная система Blue Spear 5G SSM, прицельная дальность стрельбы которой покрывает почти всю акваторию Балтийского моря.
Эстония получила на вооружение современную противокорабельную систему
Ракетный комплекс нового поколения Blue Spear 5G SSM - самый современный и инновационный комплекс вооружения Сил обороны Эстонии, способный работать в любую погоду, как днем, так и ночью, позволяя поражать загоризонтные, подвижные и стационарные цели на расстоянии море. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет 290 км. В оружии используется активный радиолокационный датчик, точная навигация и надежная система связи, невосприимчивая к средствам радиоэлектронной борьбы для поиска целей.
- Приобретение противокорабельных ракет имеет решающее значение для повышения уровня обороноспособности военно-морского флота и Эстонии в целом. Мы достигли еще одной важной вехи, которая необходима для обеспечения чувства безопасности народа Эстонии и защиты страны как на море, на суше, так и в воздухе. Наличие Blue Spear составе ВМФ существенно увеличивает дальность огня Сил обороны Эстонии и усиливает сдерживание возможного агрессора, - заявил министр обороны Ханно Певкур.
- Ракетный комплекс надводной обороны Blue Spear 5G вместе с морскими минами станет краеугольным камнем морской обороны Эстонии на ближайшие десятилетия. Хочу поблагодарить договорных партнеров, которые, несмотря на трудные времена, выдержали сроки и приложили для этого значительные усилия. Я хотел бы поблагодарить личный состав ВМФ, который проявил решимость, терпение и волю принять на вооружение обе эти системы вооружения, - сказал заместитель командующего ВМС Эстонии капитан Йохан-Элиас Селямаа.
Противокорабельные ракеты в Эстонию поставила компания Proteus Advanced Systems, которая является совместным предприятием двух компаний - Israel Aerospace Industries (IAI) и ST Engineering Land Systems из Сингапура.
- Для нас большая честь вооружить Силы обороны Эстонии ракетами Blue Spear, - сказал Рон Трифус, генеральный директор Proteus Advanced Systems. - Таким образом, ВМС Эстонии приобрели высокотехнологичный оборонный потенциал - ракетный комплекс класса "земля-земля" нового поколения, который был разработан в сотрудничестве двух компаний - IAI и ST Engingeering Land Systems, - добавил он.
Правительство приняло решение о финансировании ракетного комплекса в 2020 году, контракт между Национальным центром оборонных инвестиций и Proteus Advanced Systems был заключен в 2021 году. "Я хочу поблагодарить нашего партнера по контракту, который, несмотря на сложные обстоятельства, уважал свои международные обязательства и сдержал обещание, что ракетный комплекс прибудет вовремя", - сказал Рамиль Липп, руководитель категории вооружений RKIK.
В проекте также участвует эстонское оборонно-промышленное предприятие Pro Lift OÜ, которое осуществило переоборудование машин под ракетный комплекс.