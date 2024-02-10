Число заболевших гриппом стало меньше
На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 514 случаев заболевания гриппом, неделей ранее был 671 случай.
Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 292 случаев заболевания гриппом, сообщает Департамент здоровья.
Заболеваемость гриппом и вирусными инфекциями верхних дыхательных путей в Эстонии остается стабильной с небольшой тенденцией снижения. Говорить о снижении заболеваемости гриппом пока рано, отмечает ведомство.
По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), в последние две недели в связи с гриппом в стационарном лечении нуждались 133 пациента. Всего с начала сезона был госпитализирован 761 человек. Средний возраст пациентов – 60 лет. По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 46 летальных исходов, связанных с гриппом и сопутствующим основным заболеванием. 89,1% были людьми старше 60 лет.
Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 2817 жителей Эстонии.