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Число заболевших гриппом стало меньше

Северное побережье
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Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья.
Вакцинацию от гриппа людей из группы риска оплачивает Касса здоровья. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Заболеваемость гриппом за неделю снизилась, с начала сезона скончались 46 человек, пишет rus.err.

На прошлой неделе в Эстонии зарегистрировали 514 случаев заболевания гриппом, неделей ранее был 671 случай.

Лабораторным путем на прошлой неделе было подтверждено 292 случаев заболевания гриппом, сообщает Департамент здоровья.

Заболеваемость гриппом и вирусными инфекциями верхних дыхательных путей в Эстонии остается стабильной с небольшой тенденцией снижения. Говорить о снижении заболеваемости гриппом пока рано, отмечает ведомство.

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), в последние две недели в связи с гриппом в стационарном лечении нуждались 133 пациента. Всего с начала сезона был госпитализирован 761 человек. Средний возраст пациентов – 60 лет. По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 46 летальных исходов, связанных с гриппом и сопутствующим основным заболеванием. 89,1% были людьми старше 60 лет.

Всего на прошлой неделе к врачу с ОРВИ обратились 2817 жителей Эстонии.

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