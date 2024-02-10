Число заболевших гриппом стало меньше

По данным Центра инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK), в последние две недели в связи с гриппом в стационарном лечении нуждались 133 пациента. Всего с начала сезона был госпитализирован 761 человек. Средний возраст пациентов – 60 лет. По предварительным данным, в этом сезоне зарегистрировано 46 летальных исходов, связанных с гриппом и сопутствующим основным заболеванием. 89,1% были людьми старше 60 лет.