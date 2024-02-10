Жителей Эстонии призывают посчитать летучих мышей в своих подвалах

- Человек должен записать, сколько летучих мышей он увидел в своем подвале, - сказал председатель Эстонского териологического общества Оливер Калда.

- Если человек уверен в том, к какому виду относится летучая мышь, то ее не нужно фотографировать. Если же человек не может определить вид, то он может сделать один снимок и отправить его нам. Но не нужно делать много фотографий, потому что это нарушает спячку летучей мыши. Мы сами не можем попасть в чужие подвалы, и даже если бы могли, это бы заняло огромное количество времени, - продолжил он.

Он добавил, что в Эстонии зимуют в подвалах в основном два вида летучих мышей: северный кожанок и бурый ушан. У первого из них маленькие черные уши, двухцветная окраска спины, широкий черный нос, а также белое или желтовато-коричневое брюшко. Вес - около десяти грамм.

Бурый ушан - большие и заостренные уши. Окраска меха на верхней стороне тела серо-коричневая, брюшко светлое. Серый нос с красноватым оттенком. Вес - 6-9 грамм.

- Обычно в подвале может быть одна или две летучих мыши, в редком случае три. Летучая мышь не хочет зимовать, если минусовая температура слишком высокая, - сказал Калда.

- В ходе прошлогоднего мониторинга было обнаружено рекордное количество летучих мышей - в одном подвале зимовали 11 северных кожанок. Кроме того, в другом подвале обнаружили десять бурых ушанов, что бывает гораздо реже, - отметил председатель Эстонского териологического общества.

Подробную информацию о мониторинге на эстонском языке можно найти здесь.