Проект "персонального государства" не нашел поддержки в рядах коалиции

Состоящий в партии Eesti 200 министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало обнародовал на этой неделе некоторые детали проекта. Речь идет о большой инфосистеме, которая поможет жителям страны пользоваться услугами публичного и частного секторов. Новая система могла бы объединить в себе ряд услуг: от поиска школы для ребенка до оплаты счетов за электроэнергию. Расходы на создание этой системы оцениваются в 200 миллионов евро.

- Если необходимые деньги не удастся найти в бюджете, можно было бы взять их в долг. Если вообще брать кредиты, то, по мнению Eesti 200, инвестиции в инфотехнологические решения - это именно то, что позволит в перспективе сэкономить много средств. Эти инвестиции окупят себя и сделают жизнь наших людей проще и лучше, - сказал председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна.

Но реформисты и соцдемы не разделяют энтузиазма своих партнеров из Eesti 200, несмотря на то, что создание такой инфосистемы было прописано в коалиционном договоре.

- В правительстве мы пока эту тему затрагивали только раз, и, думаю, впереди – долгое и детальное обсуждение. Мы должны уяснить себе, какую именно проблему решит проект персонального государства. Надо понять, является ли эта проблема наиболее острой в сегодняшней Эстонии, и надо сопоставить этот проект с другими потребностями общества, - сказал председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

- Нам эта идея кажется сейчас весьма "сырой". Мы желали бы видеть прогнозы окупаемости такой системы. В инвестициях нуждаются также инфраструктура, здравоохранение и многие другие сферы. И уж тем более, если вообще говорить о новых займах, необходимость их должна быть очень ясно обоснована, - сказал председатель парламентской фракции Партии реформ Эркки Кельдо.

Руководители Eesti 200 рассчитывают на одобрение их плана уже в этом году. Лидер оппозиционной партии Isamaa считает этот план совершенно неуместным в нынешней финансовой ситуации.

- Это еще одно подтверждение неразберихи в правительстве и в управлении страной. В то время, когда одни говорят о большом дефиците госбюджета и для ликвидации оного повышают всевозможные налоги, другие выступают с предложениями взять в долг очередную большую сумму, - сказал председатель партии Isamaa Урмас Рейнсалу.

По словам Рейнсалу, укреплять инфотехнологический потенциал страны, конечно, необходимо, но для этого стоило бы использовать в первую очередь средства из фондов Европейского союза.