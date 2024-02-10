У 15% молодых людей возникают суицидальные мысли

- Заблаговременное обращение за профессиональной помощью снижает вероятность того, что проблемы с психическим здоровьем усугубятся, перерастут в расстройство или даже станут вопросом жизни и смерти, - сказал психолог портала Андреас Холст.

У трети молодых людей, обратившихся за консультацией к специалистам портала Peaasi.ee, периодически возникали суицидальные мысли, а 15% были подвержены им часто или постоянно.

Результаты опросника эмоционального благополучия свидетельствуют о том, что после консультаций со специалистами портала Peaasi показатели депрессии и тревоги у молодых людей значительно улучшились. Большинство респондентов (91%) чувствовали, что их понимают, а больше половины указали, что самое важное в психологическом консультировании - это возможность выговориться и получить эмоциональную поддержку. В то же время 25% опрошенной молодежи отметили, что самое важное - это обучение навыкам самопомощи.

Куда обратиться за психологической помощью?

С проблемами психического здоровья нужно обращаться к своему семейному врачу. Помимо этого, за консультацией можно обратиться по бесплатной линии семейных врачей 1220.

Электронное консультирование доступно на сайтах peaasi.ee и lahendus.net.

Если проблема не терпит отлагательств, то специалисты готовы помочь по телефонам:

- Помощь детям: 116111 (круглосуточно)

- Телефон помощи жертвам: 116 006 (круглосуточно)

- Телефон душепопечения: 116 123 (круглосуточно)

- Линия жизни: 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке); ежедневно с 19:00 до 07:00.

- Скорая помощь: 112 (круглосуточно)

- Отделение неотложной помощи в Нарве: 357 1795 (круглосуточно) Haigla 1

- Отделение неотложной медицины в Ахтме: 331 1074 (круглосуточно) Ahtme mnt 9