Чемпионат Эстонии по плаванию в Кохтла-Ярве отменили из-за эмоциональной перепалки

На дистанции 200 метров на спине у мужчин он дисквалифицировал спортсмена плавательного клуба "Гарант" Алана Смока, поскольку, по его мнению, пловец нарушил правила. По словам Михайлова, Смок проплыл под водой дольше разрешенных 15 метров - под водой спортсмен плавает быстрее - поэтому его пришлось снять с соревнований.

Однако проблема в том, что, по словам присутствующих, Михайлов зафиксировал нарушение не сразу, а спустя более чем через десять минут после официального утверждения результатов.

С этим не согласился тренер Смока Владимир Лабзин и громко высказал свое несогласие. По словам Михайлова, Лабзин, который также является членом правления Федерации плавания, использовал нецензурные выражения. Лабзин признался в эмоциональной перепалке, но отрицал ругательства.

Михайлов сообщил об инциденте как в Олимпийский комитет Эстонии, так и в Федерацию плавания и потребовал дисквалификации Лабзина на один год. В правлении Федерации ответили, что отстранять тренера от соревнований не в их компетенции.

В это же время Лабзин подал жалобу на Михайлова, поскольку тот отклонил его протест на дисквалификацию Смока. По словам Михайлова, протест нужно было подать в течение получаса после объявления результатов, но Лабзин не сделал этого вовремя.

- Я не сотрудничаю с Федерацией плавания, потому что они все время ведут себя неправильно, - сказал Postimees руководитель "Актива" Сергей Михайлов, разочарованный деятельностью федерации.

В настоящее время спор решает апелляционный комитет Федерации плавания, однако, поскольку следствие не пришло к окончательному решению, Михайлов не может работать судьей на чемпионате Эстонии. Именно по этой причине Михайлов отказался от организации чемпионата Эстонии в Кохтла-Ярве.