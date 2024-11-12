Тартуский окружной суд отказал отбывающему срок в Вируской тюрьме жителю Кохтла-Ярве в высылке в Россию, заявив, что таким образом ему грозит отправка на фронт в Украину.
Суд о решении не высылать эстонского заключенного в Россию: его могут отправить на фронт
Арсен Есаян (42) был осужден в 2023 году за физическое насилие над своей сожительницей и причинение ей серьезного вреда здоровью. Есаяна обвинили в трех эпизодах насилия, последний из которых закончился тем, что женщина оказалась в реанимации.
Суд установил, что Есаян под воздействием алкоголя стал ревнивым и агрессивным, а также он проявлял насилие по отношению к своей предыдущей спутнице жизни.
Дополнительное наказание - высылка
Суд приговорил Есаяна к восьми годам лишения свободы. Кроме того, после выхода из тюрьмы он подлежал депортации и в отношении него вводился запрет на въезд в страну.
В то время суд обосновал высылку тем, что гражданин Российской Федерации Есаян не имеет прочных семейных связей в Эстонии. Он не общается со своей бывшей женой и детьми. «Он является взрослым 40-летним мужчиной, родители которого продолжают жить в Эстонии, но он сможет общаться с ними и из другой страны, используя средства связи. Исследованные доказательства не свидетельствуют о каких-либо особо сильных эмоциональных связях с матерью или отцом, и его высылка не окажет на него негативного влияния в этом отношении», - сказали в суде.
«Если после освобождения обвиняемого из мест лишения свободы и депортации в Россию родители Арсена Есаяна будут заинтересованы во встрече с сыном, они смогут сделать это на территории Российской Федерации», - постановил окружной суд.
Суд также согласился с тем, что Арсен Есаян не является лицом, глубоко интегрированным в эстонское общество. Он не говорит по-эстонски, и нет никаких доказательств того, что он проявлял интерес к изучению эстонского языка и получению эстонского гражданства. Суд установил, что большую часть своего свободного времени Есаян проводил злоупотребляя алкоголем. «Он может продолжать вести тот же образ жизни и после переезда в Российскую Федерацию», - установил суд на момент вынесения приговора.
Однако теперь Есаян обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении и депортации в Россию.
Суд: высылка может поставить под угрозу жизнь мужчины
Летом 2024 года Вируский уездный суд отклонил ходатайство Есаяна. Суд установил, что у Есаяна есть неоплаченные требования на сумму более 11000 евро, которые останутся неоплаченными в случае его депортации. Также не были выполнены цели его приговора, так как он не осознал противоправность своих действий и не изменил своего отношения к правовой системе во время отбывания наказания.
«Несмотря на отсутствие действующих дисциплинарных взысканий, в тюрьме при изучении государственного языка он порочил эстонское государство. Более того, создается впечатление, что Есаян хочет уехать в Россию только потому, что так он избежит отбывания длительного срока заключения, а также по причине несогласия с приговором. Семья Есаяна проживает в Эстонии, и свои планы на будущее он связывает с Эстонией. У него нет действующего проездного документа, за которым он до сих пор не обращался, и он не выразил желания отказаться от своего эстонского вида на жительство», - установил теперь уже уездный суд.
Вдобавок суд отметил, что в случае высылки в Россию Есаяну может грозить участие в войне против Украины. «Таким образом, Есаян не может быть депортирован как в целях собственной защиты, так и для того, чтобы не вносить вклад в военный потенциал России. Для того чтобы освободить осужденного от отбывания наказания, в случае депортации должны иметься более веские причины, чем простое желание переехать в страну гражданства. Уездный суд таких причин не выявил», - постановил суд.
Тартуский окружной суд, в который Есаян подал апелляцию, согласился с мнением уездного суда.
Хотя Есаян утверждал в суде, что Россия не может отправить его на войну, потому что у него трое детей и неизлечимые заболевания, а также он против войны между Россией и Украиной, окружной суд решил, что в ситуации, когда Россия воюет с Украиной уже более двух лет, сопутствующая депортации потенциальная угроза для самого Есаяна и необходимость избежать любого вклада в военный потенциал России не могут быть проигнорированы.
«Предполагаемые неизлечимые заболевания Есаяна и трое детей, находящиеся в Эстонии, вероятно, не станут препятствием для его возможного использования в целях агрессии. Поэтому данные обстоятельства не могут рассматриваться как нечто оправдывающее на данном этапе освобождение Есаяна от дальнейшего отбывания наказания и высылку его в Россию», - говорится в решении окружного суда.
Лидера пресловутой группировки выдворили из страны
В октябре этого года «Северное побережье» писало о том, что отбывавший наказание в Вируской тюрьме лидер преступной группировки Вячеслав Гулевич отсидел половину срока и был выслан в Россию.
Уроженец российского Кемерово и гражданин России Вячеслав Гулевич много лет руководил в Эстонии так называемой кемеровской преступной группировкой, пока его и многих членов группировки не осудили и не приговорили к длительным срокам заключения. Гулевича приговорили к 12 годам тюрьмы, и он должен был выйти на свободу в 2029 году, но был освобожден досрочно, отбыв чуть больше половины срока.