Суд о решении не высылать эстонского заключенного в Россию: его могут отправить на фронт

Суд также согласился с тем, что Арсен Есаян не является лицом, глубоко интегрированным в эстонское общество. Он не говорит по-эстонски, и нет никаких доказательств того, что он проявлял интерес к изучению эстонского языка и получению эстонского гражданства. Суд установил, что большую часть своего свободного времени Есаян проводил злоупотребляя алкоголем. «Он может продолжать вести тот же образ жизни и после переезда в Российскую Федерацию», - установил суд на момент вынесения приговора.

Однако теперь Есаян обратился в суд с просьбой о досрочном освобождении и депортации в Россию.

Суд: высылка может поставить под угрозу жизнь мужчины

Летом 2024 года Вируский уездный суд отклонил ходатайство Есаяна. Суд установил, что у Есаяна есть неоплаченные требования на сумму более 11000 евро, которые останутся неоплаченными в случае его депортации. Также не были выполнены цели его приговора, так как он не осознал противоправность своих действий и не изменил своего отношения к правовой системе во время отбывания наказания.