На следующей неделе погода изменится

В понедельник, 12 февраля, над Финляндией и странами Скандинавии установится холодная область высокого давления. Одновременно с Польши в направлении Готланда начнет смещаться область низкого давления, ее восточный край принесет в страны Балтии теплый воздух. На границе двух областей будет дуть сильный восточный и северо-восточный ветер. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, которые перейдут в дождь. Велика опасность гололедицы! Температура воздуха ночью -1..-7°C, днем 0..-4°C.