На следующей неделе на смену жгучим морозам придет потепление, которое принесет с собой ледяные дожди и гололедицу, сообщает Rus.Delfi.
На следующей неделе погода изменится
В понедельник, 12 февраля, над Финляндией и странами Скандинавии установится холодная область высокого давления. Одновременно с Польши в направлении Готланда начнет смещаться область низкого давления, ее восточный край принесет в страны Балтии теплый воздух. На границе двух областей будет дуть сильный восточный и северо-восточный ветер. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, которые перейдут в дождь. Велика опасность гололедицы! Температура воздуха ночью -1..-7°C, днем 0..-4°C.
Во вторник, 13 февраля, сохранится противостояние между холодной областью высокого давления, установившейся над Северной Европой и северо-западом России, и более южной областью низкого давления. Местами возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Будет дуть сильный ветер южных направлений. Температура воздуха ночью около 0°C, днем выше 0°C.
В среду, 14 февраля, погоду в Эстонии будет определять западный край области низкого давления. Кое-где пойдет мокрый снег и дождь. Дующий с юго-востока ветер днем ослабеет. Температура воздуха ночью -3..+2°C, днем 0..+2°C.
В четверг, 15 февраля, Эстонию накроет восточный край области низкого давления. Возможен мокрый снег и дождь. Окрепнет юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью -3..+1°C, днем 0..+3°C.