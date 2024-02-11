- Если общее изменение уровня цен соответствовало прогнозу Swedbank, то быстрый рост цен на продукты питания превзошел ожидания, - заявила старший экономист Swedbank Лийз Элмик..

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего в январе подорожали алкоголь и табачные изделия. По словам Элмик, цены на эту продукцию выросли из-за изменения акцизов и НСО, но в среднем на алкоголь и табак из бюджета домохозяйств тратится лишь 5%.

- Жители Эстонии тратят больше всего денег на еду. Поскольку продукты питания стали существенно дороже, а есть людям надо, то доля продуктов питания в потребительской корзине за год выросла с 22 процентов до 24 процентов. Несмотря на это, все больше людей едят более дешевые продукты и еду, купленную со скидкой, - отметила экономист.

Она напомнила, что в январе цены на продукты питания значительно выросли по сравнению с предыдущим месяцем - на 3 процента.

- В то же время повышение ставки НСО означало бы изменение цен на 1,7%. Стоимость основных продуктов питания сдерживается, в то время как цены на менее часто покупаемые товары значительно выросли, - добавила Элмик.

По прогнозу Swedbank, в этом году цены вырастут на 3,7 процента. Половина роста цен придется на повышение НСО и акцизов.

- Опрос розничных торговцев, проведенный Институтом конъюнктуры, показывает, что, несмотря ни низкий уровень продаж, многие магазины планируют повысить цены в ближайшие три месяца, - заметила Элмик.